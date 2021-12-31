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洛城新語／中國要命 美國要錢

洛城新語

隨著2022年到來，中美防疫政策，已逐漸走向兩個極端。中國繼續嚴防死守，美國保持「佛系」開放。正所謂橘生南北，兩種防疫模式，其實只有適不適合，沒有高下之分。加之新冠疫情已近兩年，走到如今這一步，美國抗疫政策早就沒有回頭路。

中國廣西四名嫌疑人被控運送非法移民，因違反新冠防疫規定，在武裝鎮暴警察押解下遊街示眾；雖然引發對政府執法過當的批評，當中國當局對防疫的態度可見一斑。無獨有偶，有1300萬人之眾的西安，因100多起新冠病例，從全城「禁足限車」已一周有餘，且近期只有管控加碼，未見解封跡象。

反觀美國，Omircon變種病毒短短數日攻佔主要城市，最近一周每秒三人感染新冠。在疫情如此嚴峻的情況下，聯邦疾病防治中心宣佈縮短新冠病患的建議隔離天數，從此前的十天較少為五天，以維持社會運作。而成為全美首個確診病例超過500萬例的加州，截至12月30日，各類跨年慶典仍在緊鑼密鼓的籌備中。往年吸引近百萬人潮的巴沙迪那玫瑰花車遊行，近千位義工馬不停蹄裝飾花車。

封城式的抗疫，全美各地也曾嘗試；雖取得一定成果，但後期遭遇強大民意反彈，且經濟損失之大難以估量。橘生南北，嚴防死守的防疫模式，經過實踐證明，難以在美國這塊「自由」土地上取得成功。既然新冠的重症、致死率已相對較低，倒不如「佛系」抗疫，等待集體免疫的到來。

再加上如今持續高漲的通貨膨脹，亟待生產力恢復來平息，當局更加沒有回頭路。否則，不僅此前用於刺激經濟的數兆元紓困金付諸東流，封城所導致的生產停滯、供應鏈斷裂，還會令早已失衡的供給需求雪上加霜。

更加讓當局擔憂的是，在第一輪救市過程中，無論是創紀錄的量化寬鬆、印鈔紓困；還是2020年3月將存款準備金率下降至零，及聯邦基金利率維持在0至0.25%之間，聯準會幾乎已打光所有子彈。如今經濟討論的風向，都是何時需要升息；倘若再面臨一次嚴格防疫對經濟的衝擊，聯準會恐落入救無可救的境地。

經濟停滯，加上通貨膨脹慘狀，美國在1970年代曾出現；如今「老人政治」下的美國，無論總統拜登，還是聯準會主席鮑爾，亦或是財長葉倫，都曾在那個年代生活過，他們自然不願意看到歷史重演。

既然未來防疫只會越來越佛系，在美華人在戴好口罩、打完疫苗之餘，不妨多琢磨生財之道。利用當前低利率及美股、房地產等連創新高的天賜良機，多做投資、積累財富。

防疫 聯準會 紓困金

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