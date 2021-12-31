惡賊偷路燈銅線 泰山納一片漆黑

國際銅價居高不下，竊賊把腦筋動到路燈電線上。洛杉磯市郊泰山納居民，晚上得摸黑出門。（ABC）

洛杉磯 市郊的泰山納（Tarzana）正面臨一場煎熬，因為路燈的電線被偷，因此居民入夜後沒有路燈可用，因此夜間難以外出。竊賊偷電線的原因很簡單，裡面的銅線，不過零售市場的銅價不比國際大宗交易，每磅只能賣到四元。但是市府為了修燈卻得編列400萬經費，因為偷線案件只有更多，沒有最多。

洛市路燈處長Miguel Sangalang表示，過去四年來，偷電線案件暴增，從每個月50起到現在的200起，類似泰山納等地區就因此無燈可用，居民夜間外出都得摸黑。他強調，路燈、電線都是社區資產，竊賊只是想要換錢，但卻苦了一般民眾。市議員布隆菲爾德（Bob Blumenfield）說狀況還在蔓延。

以泰山納地區而言，工程人員一直跟在竊賊後面，你偷我修，而且修復時還得強化防竊措施，但問題是，防竊裝置太牢固又會讓以後的維修更難。布隆菲爾德說，道高一尺魔高一丈的道理一直都在，只要有心，人人都能得逞。市府只能呼籲民眾，如果發現竊案就趕快報警，如果路燈不亮了就打311。

長期來說，市府打算大幅改變路燈的設計，利用太陽能板發電，這樣電線就會在半空中，而不像現在埋在地下，或是乾脆換用更不值錢的材質。Miguel Sangalang無奈地說，現階段只能靠民眾通報，他們才能知道哪裡的燈又不亮了。