2016為大選爭議 加州男槍殺友人妻 判35年

男子在2016年大選爭論中殺害一名婦女。 （示意圖：unsplash）

40歲的南加州 男子麥克沃伊(John Kevin McVoy Jr.) ，因在2016年總統大選起爭議，開槍射殺了一名抱著兩歲兒子的婦女，12月27日被判刑35年，此前11月他被裁定謀殺罪名成立。

受害人蘇珊·加西亞（Susan Garcia）33歲，她的丈夫加西亞（ Victor Garcia）跟麥克沃伊在一個車庫樂隊裡，據檢察官 稱，在2017年1月10日的練習中，兩人在加西亞位於北長堤 的家中，因政治問題發生爭執。

檢察官說，麥克沃伊因投票支持柯林頓而被取笑，麥克沃伊拔出了槍，他先開槍打傷了加西亞，第二槍打中了加西亞的妻子蘇珊·加西亞，當時她把孩子抱在膝蓋上，所以孩子沒有受傷。

加西亞頭部中彈，昏迷數月，接受了兩次腦部手術，但身體仍有問題。麥克沃伊說他無意傷害任何人，並向家人道歉。他稱自己每天都在為這件事情悔恨。

麥克沃伊的律師在審判中辯稱，他在受到威脅後出於自衛開槍。但洛杉磯高等法院法官萊塞克切 (Laura Laesekce) 表示，麥克沃伊用上膛的槍瞄準加西亞是錯的，他沒有理由拿槍指著別人，加西亞不應該承擔這種罪行的後果。