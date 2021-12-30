洛城新語／厭倦疫情 豁出去不怕了

新冠病毒肆虐即將滿兩年，近日美國、法國感染人數都創新高，美國27日單日逾51萬人，感染者者屬Omicron 病毒者占六、七成。隨著聖誕節和新年假期聚會增加，美國感染人數可能再創新高，讓醫療系統難以負荷；但更多民眾似對這場災難已感厭倦，豁出去了，不再怕病毒，就是要恢復正常生活。

美國單日感染者迭創新高，但民調顯示只有23%的人取消假期，28%民眾取消和家人以外的人聚會，兩者可能是重疊的一群人，即約七成五民眾已不管病毒，要正常過日子。病例創新高，病毒檢測劑到處缺貨，洛杉磯、紐約各地政府免費檢測點大排長龍，但測歸測，派對聚會照常。

最重要原因是即使感染，只要打過兩針或三針疫苗 ，感染後變重症住院的機會非常低，病歿人數更少，多數青中年人不怕病毒，只剩老年人還比較謹慎。

Omicron病毒傳染性強，醫界說法是比Delta和最早的新冠病毒傳染率高數倍至數十倍。但症狀卻輕微得多，感染後發燒、咳嗽，偏重在上呼吸道發病；即使有研究說，病毒會流竄全身器官，但造成何種傷害，醫界迄今不詳，有可能像冬季感冒一樣，痊癒後並無後遺症等影響。

美國本已有約四成民眾不相信疫情，也拒打疫苗。如今這些數據和現象，讓不信邪的群體人數更振振有詞；事實上，政府和白宮防疫顧問佛奇等雖天天發布感染人數，提醒民眾打疫苗加強針、戴口罩，保持社交距離，但我行我素的人愈來愈多。

以Omicron傳染率，餐館開放堂食或年終和新年派對，其實都有高風險，但Who cares？美式足球、職業籃球和大學籃球聯賽早已正常舉行三個多月，紐約梅西百貨感恩節遊行 照辦；巴沙迪那新年玫瑰花車遊行元旦恢復舉行，花車裝飾等都快完工了，投入巨額資金、這麼多人參與，怎可能因Omicron叫停？

公私活動和人們心態都變了，即使有專家樂觀地說，Omicron可能是「聖誕禮物」，表示病毒發展進入尾聲，傳染性強但症狀不嚴重，新冠病毒今後「流感化」，年年像流感一樣有人死亡，卻和人類共存。

有專家推測，明年1、2月後，可能宣告疫情結束。如真這樣，是大好消息。因為大家都受夠了。近兩年來正常社交活動中止，不敢出門，不去餐館吃飯，大家盡量宅在家，購物靠網購，餐館、商家生意受損，很多人身心受創，迫不及待想恢復正常。

但Omicon是否新年後達新高峰，之後會不會再出現新變種病毒，讓世界和美國都迎來新一波災難？疫苗已問世，政府懂得抗疫訣竅後，機會應偏低，但還是值得擔憂。

洛杉磯縣過去數月來每日確診數1000以下，如今劇增至9000至1萬。有專家指南非在Omicron肆虐個把月後，確診數戲劇性減少，美國會不會這樣？姑且當新年祝願吧。