看極光、回老家…華人分享新年願望

阿拉斯加的極光。（受訪人提供）

經歷了魔幻的2021年，大家在新一年來臨時會萌生不一樣的願望嗎？有些願望很難實現，需要天時地利人和；有些願望觸手可及，只需要通過自己一點點的努力，你的新年願望是什麼？

有些華人每到年底會復盤過去一年的酸甜苦辣，寫下新一年的願望目標，期望在新年能實現自己理想。有些人的新年願望是掙更多錢、有些人希望身體健康，有些女士希望減肥成功，還有些人希望疫情 趕快結束好出國旅行。

蒙特利公園 市的胡女士稱，年底新買了房，感覺明年的壓力更大。平時她的工作就是做家務帶娃，因為家裡有兩個孩子，看孩子就要一個全職工，每天忙忙叨叨，一年就過去了。回想這一年感覺什麼都沒幹，卻又一會兒都沒閑著。

「平時就是老公一個人上班，我在家帶娃，幾年前我和老公開了個保潔公司，雇了兩個工人，我負責在家帶娃煮飯做家務，老公負責帶工人去幹活，偶爾我也幫他排排班、接接活，買了房之後壓力一下子大很多，希望明年能多掙點錢。」胡女士說。

阿罕布拉的陳女士有兩個娃，一個四歲，一個兩歲，她說自己的新年願望「俗不可耐」，就是掙錢，然後出去玩，當說到去哪玩，她說想去阿拉斯加看極光，之前有個朋友去拍了照片給她，看完以後就特別想去。

「朋友給了我一張她拍的照片，她說在那常年下雪，經常能看見極光。那邊政府也鼓勵別人過去遊玩甚至是工作，因為氣候很冷，人也比較少。這對我來說特別嚮往，因為自從生了小孩我一直在家帶孩子，帶完老大帶老二，年底中美解禁後我媽從中國來幫我帶孩子，新的一年我要開始工作，準備步入社會。」陳女士說。

她還表示自己最喜歡的職業是美甲，但英語不好暫時考不了證，只能先去考一個按摩證，再慢慢選別的工作。提到職業規畫，她說最好是既喜歡又能掙錢。

蒙特利公園市退休的侯女士說，新的一年我希望兒子兒媳工作順利，孫女健康成長，自己開心快樂每一天，好好鍛煉身體，老人健康平安，年輕人多多賺錢，全家都幸福。

住在亞凱迪亞 的雙胞胎媽媽說，新的一年希望大家都活下去，然後自己想的都能實現。疫情結束後她想回湖南老家吃一頓邵陽米粉。

「如果可以，我想回家看看爺爺奶奶，吃家裡做的家常菜，孜然排骨、小炒牛肉、外婆菜、螞蟻上樹，還喜歡吃鎮上的小餛飩，然後吃家門口的那家天津狗不理包子，就愛吃那一家。」她說。