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面對Omicron 口罩也該升級 N95最佳

編譯組╱綜合報導 
加州現在規定，進入室內公共場所必須戴上口罩。(本報記者╱攝影)
加州現在規定，進入室內公共場所必須戴上口罩。(本報記者╱攝影)

加州公共衛生局長阿拉貢（Tomás Aragón）指出，面對Omicron與新冠病毒不斷變異，民眾的口罩也該升級。因為新冠病毒透過空氣傳染，因此能夠攔截病毒的N95口罩最佳，就算是一般的布質口罩，只要過濾層夠多、夠密閉，還是能有一定的防護作用。感染風險絕對比不接種、又不戴口罩的人低很多。 

洛杉磯縣12月11日最新數據顯示：未接種的民眾裡，每10萬個就有272人感染新冠；完全接種的，每10萬個68人；打了加強針的，每10萬個12人。未接種的染病風險比打完加強針的高了23倍。但是公衛局提醒，完全接種與打過加強針的人，還是有可能傳染給其他人，因此選副好的口罩仍然重要。

加州公衛局的建議是：最好的口罩還是N95、KN95、KF94，外面不用再戴任何東西。 

其次是外科口罩，因為表層多半是藍色，因此又被稱為blue mask。雖然官方不建議戴兩層口罩，但洛杉磯時報說，外科口罩外面再加一層布口罩防護力更高，因為更能遮住臉部與口罩的縫隙。 

但是外科口罩必須經常更換，如果濕了、髒了，或已經用了一整天，最好換一個新的。 

加州公衛局認為，還可以的口罩是布口罩。不過必須具備以下三種特質：一，兩層密實編織的布質過濾層，以及一層不織布過濾層；二，鼻部附有鋼絲，可以讓上端的縫隙縮到最小；三，可以調整的套繩，讓口罩更貼緊臉部。 

一般的棉質口罩、頭巾或綁布，不適合用於高風險場所，要參加室內聚會最好還是戴上口罩。

面對Omicron新冠病毒，民眾的口罩也該升級，能攔截病毒的N95等級口罩效果最...
面對Omicron新冠病毒，民眾的口罩也該升級，能攔截病毒的N95等級口罩效果最佳。(亞馬遜網站)

口罩 加州 洛杉磯

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