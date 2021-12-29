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加州選區重畫 43區傾向民主黨、7區傾向共和黨

記者楊青／洛杉磯報導

本周由加州選區重新畫分委員會一致通過並呈交州務卿辦公室最後審核的加州2022選區重畫地圖，形成43個傾向民主黨席位、七個傾向共和黨，以及兩個勢均力敵的選區。儘管本次選區重畫號稱由民主黨、共和黨、其他黨派及無黨派14人獨立委員會主導，但根據加州政治團體所稱的公平指標（fairness metrics），該版圖適度偏向民主黨。

此次選區重畫民主黨失去一席國會眾議員席位，但在新畫選區中，民主黨有可能在新版圖的競爭中先天性地占據上風，民主黨失去的席位，幾乎可以肯定由民主黨人替補。比如在加州中部，民主黨眾議員Josh Harder所在第10選區變得更紅了，因此他未來很可能會在鄰近的第13區國會競選，民主黨地盤擴大。民主黨眾議員Katie Porter也將在一個新選區競選，她目前所在的第47選區同樣具有堅强的民主黨背景。

與此同時，新的選區畫分讓共和黨人面臨許多對他們不那麼友好的地區。例如，共和黨眾議員Devin Nunes所在的第21區現在更藍了，儘管Nunes最近宣布他將在年底退休，但對共和黨卻是一大挑戰。共和黨眾議員Tom McClintock的第4選區也變得更藍，從堅定的共和黨區轉變為傾向於共和黨區。共和黨韓裔眾議員金映玉（Young Kim）將面對更傾向共和黨的第40選區，而朴銀珠（Michelle Steel）也將面臨更藍的第45選區。

選區重畫新版圖的另一引人注目的是，大約三分之一的新區是拉丁裔占多數的選區，至少比十年前增加了三個區，這可能會導致拉丁裔國會議員人數增加，拉丁裔選民更有政治實力。

民主黨 共和黨 眾議員

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