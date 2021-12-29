加州最新一輪選區重畫版圖 呼之欲出

加州公共事務執行主任Jonathan Mehta Stein。（記者楊青／攝影）

加州 選區重新畫分委員會本周完成加州2021選區重畫草案並提交加州州務卿辦公室審核，加州最新一輪的選區重畫版圖呼之欲出。

來自加州公共事務中心、加州選區重畫委員會以及加州少數族裔法律教育 組織的負責人28日應少數族裔媒體中心邀請，探討選區重畫地圖對加州多元化種族及族裔團體的代表性以及兩黨政治角力的意義。參與本次選區重畫人士表示，與十年前主要由政客主導的選區重畫不同，此次選區重畫由獨立委員會掌舵，期望比以往更加公開和透明，民眾參與度更高。

加州公共事務執行主任Jonathan Mehta Stein表示， 2001年加州選區重畫由州立法委員會主導，當時州級民選官員面對地圖，說自己要什麽區要什麽選民，選區重畫過程主要服務那些民選官員。但今年則首次由獨立委員會負責，從超過2萬名志願者中選出14名委員，包括五名民主黨人和五名共和黨人，此外還有其他黨派和無黨派人士，在全州先後舉辦100多次公聼會，其中大約50%公聼會主要針對少數族裔，希望各地民眾最大程度參與，表達自己的聲音和願望。

加州選區重畫特派員Russell Yee表示，27日已呈交州務卿辦公室等待敲定的最後一個版本的加州選區重畫草案，充分考慮了加州人口的複雜性，也是疫情期間與人口普查一樣面臨極大挑戰的任務。他表示，此次選區重畫少數族裔占多數的選區得到極大的提升。最初選區重畫委員會曾討論是否將目前的三個國會選區改爲四個，但最後決定仍維持三個，這樣每個選區都保持其良好的投票 實力。如果畫分四個少數族裔占多數的選區，力量會削弱。

Russell Yee表示，此次在選區重畫過程中一個重要的元素是要反應加州人口的多樣性。在加州，很多選區是少數族裔占多數，但很多時候同一族裔，但他們的政治觀點也截然不同，相當多的民眾反對將種族作爲選區重畫最主要的因素，所以在此次選區重畫過程中，不僅有少數族裔占多數的選區，同時也兼顧很多少數族裔不足50%、但仍占有一定比重選區的利益，讓各地區各族裔在利益平等的基礎上，能夠把他們不同的政治選擇反應到選區重畫中。他說，本次選區重畫提供13種語言的相關信息讓民眾參與和瞭解。

加州選區重新畫分合作夥伴Political Data. Inc副總裁Paul Mitchell。（記者楊青／攝影）

加州選區重新畫分合作夥伴Political Data. Inc副總裁Paul Mitchell表示，在過去十年中，加州人口結構發生巨大變化，有些地區人口增加很快，有些地區較慢，比如洛杉磯市人口增長為2%，整個加州則為6%；以族裔畫分，拉丁裔和亞裔人口上升迅速，非裔增加較慢但分佈均匀，這些都形成了加州選區重畫的挑戰。

美國墨西哥法律辯護與教育主任Thomas Saenz。（記者楊青／攝影）

美墨法律辯護與教育主任Thomas Saenz表示，此次重畫拉丁裔選區數量從十增加到16個，這與拉丁裔社區人口迅速壯大有關，人口增加發言權相應提升。他說，過去十年，拉丁裔占據加州新增人口的69%，占新增加投票人口的70%。