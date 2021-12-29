玫瑰花車遊行天冷、禁帳篷、篝火 華人興致缺

科羅拉多大道28日彩旗飄飄，看台也都搭建就緒。（記者張宏／攝影）

距離2022年元旦第133屆玫瑰花車遊行 （Rose Parade）只有數日，巴沙迪那（Pasadena）在科羅拉多大道（Colorado Boulevard）道路兩旁已搭建好看台，還有玫瑰花車的彩旗飄飄，已經做好迎接八方來客的準備。但是今年組委會實行「無篝火、無帳篷、無未接種疫苗者」新政策，加上31日晚間溫度較低，讓不少華人 興致缺缺。

科羅拉多大道28日彩旗飄飄，看台也都搭建安裝就緒。（記者張宏／攝影）

科羅拉多大道28日彩旗飄飄，看台也都安裝就緒，這熟悉的場景提醒人們生活在恢復正常。停擺一年的玫瑰花車遊行再次回歸，但是現在疫情 肆虐，每日確診人數飆漲，讓人擔心現場人潮聚集是否會加速病毒的傳播。

巴沙迪那市府和警局如臨大敵，警方多次提醒民眾現場必須沒有家具、沒有沙發、沒有篝火，且如果聚集在一個地方集體觀看遊行，這些人將被要求提供疫苗接種證明，或在遊行之前的72小時內的COVID檢測呈陰性證明。

根據天氣預報31日晚上氣溫只有華氏39度，1日白天的溫度華氏60度，雖然天氣晴朗但是低溫天氣顯然也會影響民眾觀看花車遊行。華人孫女士表示，以往大家在路邊搭帳篷過夜迎接新年，今年不讓搭帳篷也不讓點篝火，那麼冷的天氣怎麼過夜？1日的遊行又是一大早，實在不想那麼早從被窩裡爬出來，現場停車又貴又麻煩，在家看看電視就好了。

華人丁先生表示，往年教會都會組織看玫瑰花車，現在因為疫情也沒人張羅了。他覺得疫情之後很多事情都改變了，健康成為第一位重要的事情。現在疫情那麼嚴重，還是老實待在家裡最安全。

不過也有華人表示，越是困難的時刻越要支持。巴沙迪那華人居民劉女士1日全家人會去現場看花車，她表示，每年的花車遊行都是舉全市之力舉辦，凝聚著很多人的心血，尤其是搭建花車的義工不少是孩子和老人。她的小孩上大學前一直都在幫忙做義工，今年在艱難的時刻要克服困難，向世界呈現花車盛景，因為這代表了勇氣和力量，希望大家能充滿希望迎接2022年。他們全家人對花車遊行充滿各種美好的回憶，這也成為他們每年迎接新年的傳統。2021年取消花車遊行令他們悵然若失，如今終於再次回歸，她一定會全力支持。其實在戶外戴好口罩，做好防護，並不會比室內聚餐更危險。