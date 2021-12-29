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安大略機場 明年夏季將開通直飛挪威航班

記者啟鉻／安大略綜合報導
安大略國際機場遠眺。（ONT臉書）
安大略國際機場遠眺。（ONT臉書）

聖伯納汀諾縣安大略國際機場（ONT)計畫在2022年夏季，迎來自歐洲挪威新創的航空公司航班（Norwegian starup carrier），也將是機場成立以來首批歐洲直達航班；該航空公司也計畫運營自紐約州、佛羅里達州跨越大西洋直達航班服務。

這家新組建的航空公司Norse Atlantic Airways（簡稱：Norse），向聯邦運輸部遞交直飛美國航班申請，同時也在向挪威民航局申請。航空公司表示，如果兩項申請都獲得批准，Norse公司計畫每周使用波音787 Dreamliner飛機，運營自安大略飛往奧斯陸（Oslo）目前尚未透露數量的航班。

據該公司提交的申請，計畫提供安大略直達奧斯陸的廉航服務（low-cost flights），如果可能或增加更多的歐洲目的地。據貿易雜誌稱，該航空公司正在考慮增加飛往巴黎和倫敦的服務。

至於為什麼這家歐洲航空公司選擇安大略國際機場，而非其他美西機場，甚至沒有選擇洛杉磯國際機場？安大略市議員暨安大略機場管理局主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，安大略機場有利於Norse航空公司開通業務空間，而LAX提供服務卻很有限。

Norse航空公司正在購置三架波音787飛機，該公司於2021年2月成立，關鍵人物包括2020年宣布破產的挪威航空前執行總裁Bjørn Kjos。74歲的Kjos已經成為熱中於創辦這家名為Norse新航空公司的一員。他們的目標是在股票市場上市，並租用幾架挪威航空長期停飛的波音787夢想飛機，重新開通歐洲和美國之間的低價長途航班。

業內專家表示，從一定意義來說，Norse航空是挪威航空部分業務的創新復甦。該公司希望覆蓋服務不足或完全沒有服務的歐洲機場和當地社區，從而可以促進美國衛星機場的服務。

洛杉磯國際機場 破產 紐約州

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