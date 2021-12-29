南加嬰兒出生當天驗出古柯鹼 5口之家逃離

Luis Avalos 和 Arely Anaya帶著孩子離家出走。（CBS）

洛杉磯 市太陽谷（Sun Valley）一名嬰兒，在出生的第一天被檢測 出古柯鹼，不久後全家五口全部失蹤。洛杉磯市警局(LAPD)正在尋求公眾幫助，尋找父母和三個年幼的孩子。

洛市警局表示，洛縣兒童和家庭服務部 （DCFS）工作人員28日向警方通報，這個五口之家因面臨疏忽和濫用毒品的調查而失踪。當局正在尋找Luis Avalos 和 Arely Anaya夫婦，他們帶著三個孩子逃離了太陽谷的家，分別是五歲的King Anaya、四歲的Prince Anaya 和三周大的Legend Avalos。

調查人員說，就在最小的孩子Legend 出生的那一天12月2日，母親Arely Anaya和這個孩子都被檢測出古柯鹼呈陽性反應。兒童和家庭服務局收到陽性測試通知後，在12月上半月多次聯繫這個家庭。當父母意識到他們的三個孩子將被政府部門帶走受到監護時，他們不再接聽電話，敲門也沒有任何回應。

警方28日來到這個家庭位於太陽谷的住址Haddon Avenue 8900 街區時，這個五口之家包括父母和三個孩子都已消失。目擊者告訴調查人員，父母因擔心孩子被帶走，已於12月23日離家出走，目的地可能是內華達州的里諾（Reno）。

警方發布這對父母的照片，希望公眾能幫助找到他們。任何有信息的人都可以撥打 818-756-8861 聯繫警察 局，不願透露姓名的人可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。