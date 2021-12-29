華人20萬名琴 調音師黃學文幫添音色

一個華人花20多萬元買了一座九呎Fazioli鋼琴，調音師黃學文幫其調音。（黃學文提供）

有一位對樂器有高標準要求的華人 ，買了一座價值20多萬元的世界級名鋼琴，但始終對鋼琴的音色不滿意，請來幾位調音師都未能調出理想的音調，最後是由黃學文出馬，才讓得客戶開心的彈奏名琴。

來自中國珠江鋼琴廠的調音師黃學文，在美國幫助好萊塢和主流的音樂家調音，同時也教授孩子鋼琴課程。他表示，疫情 期間，學生在家時間長了，學習鋼琴的慾望也更強烈，日前他們舉辦了聖誕演奏會，很多學生只學了一兩年，但是表現都很出色。

影音來源：記者張宏

黃學文來美國之前，曾在珠江鋼琴廠工作，在那裡他一路從搬運、木工做到調音車間主任。來美國後，他考取了Steinway & Sons音樂會調音藝術家文憑，同時獲得Steinway & Sons認證的專業鋼琴調音師。他說，調音是一門技術活，這些年他為無數的鋼琴家調音，每個人對音色的理解也因人而異。

去年一個華人花20多萬元買一座九呎的Fazioli鋼琴，這可是世界五大名琴之一。但客人對鋼琴的音色十分不滿意。代理商跟她說，因為鋼琴還沒有調音，調好以後就不一樣了。第二次看鋼琴，雖已調好音，但是這客人還是不滿意。最後代理商承諾請洛杉磯 最好的COLBURN音樂學院首席調音技師去調，調試後鋼琴的音準還是挺平均，穩定性也挺好。

他說，這個客人實在要求太高，最後請他為鋼琴調音。在調整和音色整理後，客人表示，終於找到在美國樂器展試彈的九尺Fazioli的感覺了。鋼琴之前的低音很沈悶，現在變得深渾厚有力，整台鋼琴音色變得十分均勻，圓潤飽滿，音準也更加精確，手感靈活且富有彈性。

除了多年的調音工作，黃學文也開設鋼琴授課和出售鋼琴。他說，因為疫情去年這邊停滯了一段時間，今年疫情好轉，很多孩子待在家裡，學習鋼琴的意願更強了。在今年的年度聖誕音樂會上，不少小朋友雖只學習一兩年的時間，但是表現很讓人欣慰。老師在授課時都是一對一教學，他希望小朋友能更享受音樂。