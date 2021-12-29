多人確診 洛加大美足校隊退出假日盃賽事

洛杉磯加大美式足球賽因新冠風險取消。（KTLA）

足球 迷在新年假期可能要失望了。新冠疫情 再起，大學美式足球季後賽也遇到嚴重影響。最新消息是洛杉磯加大（UCLA）美式足球校隊，決定退出假日盃（Holiday Bowl），原因是隊上太多人因為新冠而無法出賽。

UCLA的仙熊隊（Bruins）原定28日，對決北卡羅來納州 立大學的Wolfpack隊，但卻在最後關頭宣布退賽。這已是第五場因為疫情而停辦的全美大學體育聯盟（NCAA）級季後賽，先前已有Hawaii盃、Military盃、Fenway盃與Arizona盃停辦，Sun盃與Gator盃還在爭取最後機會，希望找到足夠替補選手以進行比賽。

北卡州大已是大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference）第五支受到新冠波及的隊伍。Miami、Virginia與Boston College先前都已退賽，北卡威克森林大學（Wake Forest）雖然繼續參加Gator盃，但對手換成新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）。

UCLA的教頭Chip Kelly與北卡州大的Dave Doeren在27日曾經表示，加強防疫以便能夠對決，這原是兩校61年以來的再度對決。但是因為主辦地聖地牙哥縣疫情吃緊，也斷絕了Wolfpack第二度在賽季中拿下兩位數勝場的機會。

Dave Doeren說，以目前的狀況來說，預防才是最佳應對之道，隊員都瞭解防疫的必要，只能遵守規定以達成更長遠的目標。UCLA目前已經因為疫情新冠疫情退出四項賽事，除了足球，還有籃球與體操。