我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

調查：加密貨幣、假網站、手機進銀行帳戶 最易被竊錢

編譯組／綜合報導
小偷可能透過手機侵入使用者的銀行帳戶，民眾要留心。（KPRC）
小偷可能透過手機侵入使用者的銀行帳戶，民眾要留心。（KPRC）

新的一年，許多人下決心開始存錢，但KPRC電視台調查發現，加密貨幣、假網站，或透過手機進入銀行帳戶，是最容易被小偷竊取資金的方式，民眾不可不防。

若2022年想改善財務狀況，購買股票或加密貨幣時可能要小心，特別是有關加密貨幣投資詐欺報導層出不窮。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）表示，過去一年，消費者報告遭遇上述情況者，共損失8000萬元，是前一年的十倍。

該電視台10月份曾報導，從小成功投資比特幣的Elias Garcia, Junior也表示，當他通過Crypto Exchange Base網站購買比特幣時，曾損失3000元。該網站目前似乎仍在營運，但Elias帳號卻被封鎖，無法登入。KPRC 2建議民眾使用信譽良好的網站，如Coinbase、Gemini或Robinhood等。

其次，小偷也可能利用假網站竊取民眾財富，「他們在線觀看點擊的位置」。LexisNexis執行長Haywood Talcove說，我們在成千上萬電子商務網頁中看到，很多是實際上並不存在的銷售商品的公司。

高科技竊賊正湧入網際網路，建立虛假購物網站企圖竊取民眾錢財。Check Point Research發現虛假購物網站數量創歷史新高，目前每周發現約5300多個惡意網站。

民眾可檢查這些網站是否在美國註冊，這是個好的線索，因虛假網站可能看起來非常逼真。

第三，要小心使用手機，竊賊可能會透過手機進入消費者銀行帳戶。

受害者Matt說，「在一個工作日中，手機突然變成藍幕無法運轉」，Matt把手機拿到最近的T-Mobile商店，店員替他插入另一張新的SIM卡，然而就在那短短時間，他的銀行帳戶卻被兌現總額3萬元支票。

聯邦調查局探員David Ko說，「他們所有的通訊都透過路由器，轉接至不同的電話號碼」。

不僅如此，進入手機的雙因素身分驗證，都能得到批准，之後竊賊可以更改手機帳戶密碼。

專家提醒，最佳建議是不要在設備上儲存密碼。同時採取一些措施強化帳戶的安全性，務必讓自己不太可能成為竊賊交換SIM卡的受害者。

手機 貨幣 投資

上一則

世說新聞╱瞇瞇眼=辱華？在美華人：不覺得啊

下一則

華興保險 不論身分年齡皆可投保健康保險

延伸閱讀

美中古車價格 漲幅超比特幣

美中古車價格 漲幅超比特幣
紐約爆多宗加密貨幣投資騙局 華男遭騙數十萬元

紐約爆多宗加密貨幣投資騙局 華男遭騙數十萬元
美千禧富豪 青睞加密幣

美千禧富豪 青睞加密幣
轉搭「虛擬幣」致富列車 科技高管棄高薪、換跑道

轉搭「虛擬幣」致富列車 科技高管棄高薪、換跑道
加密貨幣新創公司快速致富 許多大廠高管離職搶搭列車

加密貨幣新創公司快速致富 許多大廠高管離職搶搭列車
加密幣今年狂吸金300億美元

加密幣今年狂吸金300億美元

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高