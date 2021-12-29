調查：加密貨幣、假網站、手機進銀行帳戶 最易被竊錢

小偷可能透過手機侵入使用者的銀行帳戶，民眾要留心。（KPRC）

新的一年，許多人下決心開始存錢，但KPRC電視台調查發現，加密貨幣 、假網站，或透過手機 進入銀行帳戶，是最容易被小偷竊取資金的方式，民眾不可不防。

若2022年想改善財務狀況，購買股票或加密貨幣時可能要小心，特別是有關加密貨幣投資 詐欺報導層出不窮。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）表示，過去一年，消費者報告遭遇上述情況者，共損失8000萬元，是前一年的十倍。

該電視台10月份曾報導，從小成功投資比特幣的Elias Garcia, Junior也表示，當他通過Crypto Exchange Base網站購買比特幣時，曾損失3000元。該網站目前似乎仍在營運，但Elias帳號卻被封鎖，無法登入。KPRC 2建議民眾使用信譽良好的網站，如Coinbase、Gemini或Robinhood等。

其次，小偷也可能利用假網站竊取民眾財富，「他們在線觀看點擊的位置」。LexisNexis執行長Haywood Talcove說，我們在成千上萬電子商務網頁中看到，很多是實際上並不存在的銷售商品的公司。

高科技竊賊正湧入網際網路，建立虛假購物網站企圖竊取民眾錢財。Check Point Research發現虛假購物網站數量創歷史新高，目前每周發現約5300多個惡意網站。

民眾可檢查這些網站是否在美國註冊，這是個好的線索，因虛假網站可能看起來非常逼真。

第三，要小心使用手機，竊賊可能會透過手機進入消費者銀行帳戶。

受害者Matt說，「在一個工作日中，手機突然變成藍幕無法運轉」，Matt把手機拿到最近的T-Mobile商店，店員替他插入另一張新的SIM卡，然而就在那短短時間，他的銀行帳戶卻被兌現總額3萬元支票。

聯邦調查局探員David Ko說，「他們所有的通訊都透過路由器，轉接至不同的電話號碼」。

不僅如此，進入手機的雙因素身分驗證，都能得到批准，之後竊賊可以更改手機帳戶密碼。

專家提醒，最佳建議是不要在設備上儲存密碼。同時採取一些措施強化帳戶的安全性，務必讓自己不太可能成為竊賊交換SIM卡的受害者。