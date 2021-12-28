EB-5 陷阱、夢魘／50萬元換綠卡 心酸苦等沒下文

許多投資移民綠卡案漫長等待，投資移民感覺就像撞大運。（記者楊青／攝影）

投資 移民（EB-5）過去十年成爲多金華人的熱門話題，華人在全美投資移民綠卡 申請人數的排行中拔世界頭籌，每張投資移民綠卡的背後，都有甜酸苦辣的不同故事。來自北京、2015年開始申辦投資移民、目前仍在美國苦等結果的投資移民申請人孫女士表示，糾結、困頓、茫然、憤怒，都不足以形容自己六年的心情和感受。

挪窩／避霧霾和食安危機

「2013年左右，國内就開始嚷嚷地比較凶，投資移民，似乎周邊很多人都在辦」，當時孫女士在北京一家知名外企工作，先生是中國最知名媒體的部門負責人，一家三口本來安居樂業，「14、15年北京霧霾特別嚴重，水、空氣、食品安全，每一個聽起來都嚇人」， 孫女士回憶，當時大家傳説北京上空罩著沉重的黑色罩子，霧霾會愈來愈嚴重，孫女士和先生商量，為了孩子讀書，為了家人的健康，決定投資移民美國。

50萬美金在2015年底交給了律師。因爲幫忙的律師是父輩朋友的兒子，早年出國留學生後在美東地區開了自己的律師事務所，孫女士感覺自己的申請案會比別人多一層保險。S女士表示，當時加入的是一個區域中心的投資移民項目，據説是在洛杉磯投資一個建設項目，「從那時起到現在已經六年時間，大約一個季度會接到工程的一些報告」。

心驚／騙案頻傳不慌也難

不過令孫女士心焦的是，到目前爲止，投資移民綠卡還沒有影子，由於地域相隔，孫女士至今也沒有到現場親眼見過那個自己投資的項目。同時，她從2016年開始，就聼到幾個投資別的項目的朋友投資款被捲走，連官司都不知道去哪裡打，因爲當時很多中國大陸的投資人都是在美國中介和律師回國推介投資項目時簽署合約，投資人完全將自己的命運交給了中介。

「我自己的問題是，語言不是那麽好，投資項目文書，都是電子版，幾百頁，很難看得懂」，孫女士表示，當時想，反正有律師把關。「但是從2016年開始，投資移民像洪水猛獸，臭魚爛蝦全混進來，不斷聽説移民局 嚴審投資移民項目，不斷聽説投資移民欺詐案，欺詐都是幾千萬元到上億，不心驚是假的」。

等待／投資移民像撞大運

孫女士說，似乎就在她開始申請投資移民的同時，美國的投資移民速度就明顯慢下來。原來聽説的「60天拿臨時綠卡，一兩年轉正式綠卡」完全沒有在她身上實現。她得到的消息是，大概得等65至83個月，也就是六至八年時間。當時孩子11歲，孫女士一算，那就剛好孩子18歲左右得到綠卡，至少大學可以沾點光。

她說，國内一些朋友的孩子在美國上大學，大家談論最多就是如果有綠卡，學費是多少多少，沒有綠卡，學費多少；有綠卡的孩子就業是什麽狀況，如果沒有又是怎麽狀況，「所以聼上去，投資移民非常有必要，有價值」。她表示，儘管對於大學畢業後一直在國内生活和工作的她來說，人到中年要連根拔起重新開始全新生活困難重重，但當時，她義無反顧。

這兩年因爲投資移民綠卡牛步，國内投資人士組成了投資移民群，大家分享最新信息，相互安慰和鼓勁，也探討失敗或成功後如何追討欠款。S女士的一位朋友，通過中介在柯汶納投資一個餃子店，多年後不但綠卡沒有拿到，投資的100萬也被告知已消耗無法償還；另一位友人2013年開始辦投資移民，2016年全家來美，當初中介承諾說可以拿回的50萬，最終沒能拿回來，不過和那些生生被騙，錢卡兩空的情況相比，這位投資人已感覺幸運很多。

投資移民就像撞大運。孫女士說，投資移民就跟疫情一樣，疫情沒有把人折騰死，但人把人折騰死，很無奈。疫情之後，所有情況都更加困頓，疫情發生後，她在西岸一所私立高中寄讀的孩子一度面臨回國或留美的兩難選擇，她最終決定不讓孩子回去，自己來美陪讀，一邊等投資移民綠卡。這一年全美到處漂泊，在朋友家借住，這家住兩個月，那家住三個月，心酸。

困頓／六年等待兩度延期

孫女士2020年11月來美等待移民綠卡，其中補交各種表格，「一會兒說快了，一會兒又說沒戲了」，她向律師詢問自己的案子，律師也沒有給出明確答案，「你在這裡等也行，回去等也行」，但就是一直沒有綠卡消息。期間她為合法留在美國，今年6月申請旅遊簽證延期，現在準備第二次簽證延期，這樣至少可以到明年5、6月份都合法在美，看孩子高中畢業，看看綠卡的最後結果。

孫女士表示，據她瞭解，區域中心投資移民從1990年開始到現在已到80多期了，自己的是第48期，卻似乎依然遙遙無期，「這些年，糾結、困頓、茫然、憤怒，都不足以形容自己的心情和感受」。

「實際上我2015年辦投資移民的時候，我和家人都覺得來美國是真的對」。世界燈塔國，哪兒都不錯，但這幾年，感覺美國也真是夠亂，看很多文章之後，真是嚇破了膽。治安問題，教育問題，社會思潮問題，醫療健保，都不是那麽完美。加上台海危機，中美關係僵局，世界無比凌亂，人無所適從。

孫女士說，她現在一方面擔心投資移民綠卡是否會有結果；另一方面，萬一投資落空，將來孩子讀完大學真要回國，國門是否已經關閉？進退維谷。