EB-5 陷阱、夢魘／區域中心投資移民叫停 錢卡雙落空

區域投資移民綠卡叫停， 申請人陷入至暗時期。（示意圖，本報記者／攝影）

20年來一度如火如荼的EB-5區域中心投資 移民，2021年6月因國會喊停戛然而止，數月來在各地出現大批區域移民中心關門倒閉狂潮的同時，投資移民欺詐案也紛紛暴雷。花費數十萬仍在期盼投資移民綠卡 的申請人，面臨前所未有的艱難。

移民律師表示，前後歷經21年的區域中心投資移民項目，到2021年6月宣告中止，目前沒有跡象表明國會會恢復這一項目，估計數萬華裔投資人面臨著錢卡雙雙落空的尷尬局面。

洛杉磯資深移民律師郝琦解釋，EB-5投資移民分爲兩種形式，一種是正常直投項目；另一種是區域中心項目（regional center program，也稱pilot program）。這些年大多數來自中國大陸的投資人投資的都是區域中心項目，區域中心項目實際上是臨時項目，由國會表決，最開始每五年延期一次，後來變成每三年延期一次。最近這一、兩年，90天延期一次，最後到2021年6月，國會就沒有再延期了。換言之，今年6月30號，國會終止了區域中心投資移民項目。

「也就是說，2021年6月30號以後，移民局 不再接受通過區域中心項目尋求移民簽證的投資者遞交的I-526表格了，只接受正常的直投項目」，郝律師表示，這也意味著新的I-526也就不再接受調整身分申請的I-485表格，通過區域中心轉綠卡目前也不再受理。因爲新投資新資金無以爲繼，很多區域中心無法維持，不少區域中心被告，近期宣布破產的區域中心一波接一波。她估計這些年大概有10萬華人參與區域中心投資項目，至少有一半人錢拿不回來，身分拿不到。

根據移民局公不的最新數字，2021年第三季度I-526總共申請人數為13萬823人，等待批覆的共有8萬9454人；I-829（I-526批准之後等待正式綠卡的申請人）申請人數為2507人，仍在等待申請為1萬1160人。I-526的平均操作時間為為31個月，但目前已不處理。

郝律師表示，實際上國會最初批准投資移民的名額，每一年只有1萬個，其中區域中心每年只有3000個，但是從2007年到2019年12年中，來自中國的區域中心投資項目申請人就高達10萬人左右，也就是說，條件相同的申請人，也面臨巨大競爭，這也是多年來區域中心投資移民綠卡等待時間非常漫長的原因之一。

在今年6月移民局停止區域中心綠卡審批之前，多年來I-526本身操作時間通常為三到五年，I-526拿到以後，在中國等待兩到三年，到了美國以後，再等三到五年，整個綠卡周期差不多十年以上。移民律師表示，因為排隊時間太久，申請人太多，區域中心投資移民實際上是一個沒有優勢的移民方式，但因爲當時宣傳太廣，很多人並沒有經過很好的調查，只是片面聽中介介紹，以爲很快就能「買到綠卡」，結果完全出乎意料。

郝律師表示，截至2021年10月25日，移民局批准的632家區域中心，都面臨著同樣問題，就是不能再送移民申請案，在不能再去遞移民申請的情況下，區域中心很難生存，已經交給他們的投資移民的錢，很難保證能退回去。從目前情況看，區域中心移民綠卡，辦成的機會幾乎為零。

有移民律師表示，投資移民區域中心在經歷20年後遭到「封殺」，與近年層出不窮的區域中心投資移民欺詐案不無關係。有心人士利用多金人士急於來美的心理，將投資移民説得易如反掌。僅全美華人社區，就不斷爆出區域中心投資移民欺詐案，一些區域中心對投資人聲稱「數月拿卡」，但多年之後工程仍是一片荒地；一些區域中心給客人送出工程動土的照片，就再也沒有進展。同時，涉及數千萬甚至數以億計騙款的欺詐案卻被告上法庭，不少案子，被告承認已將投資款揮霍。

一位不願透露姓名的移民律師表示，多年來一些投資移民中介在華人社區撒網，聲稱介紹一宗投資移民案給佣金4萬元。這4萬元從哪裡來？一聽就有貓膩，但很多投資人都蒙在鼓裡。

不過移民律師稱，EB-5中的直接投資項目，目前並沒有受到影響。有關投資移民的資金要求，移民局曾要求漲價，從原來的50萬漲到90萬，以及從原來的100萬漲到180萬，但後來被狀告並以移民局輸掉告終，重新回到50萬和100萬元。目前，直投還是分50萬和100萬元， 也就是若投資地點在失業率高的地區，也就是希望提高就業率的目標區（Targeted Employment Areas，簡稱TEAs)，只要50萬；正常地區100萬元。投資金額做法相同的區域中心項目，則已是停滯狀態，而且暫時看不到曙光。