EB-5陷阱、夢魘／投資移民夢 想鍍金被剝皮

作爲世界燈塔，美國依然對全球移民具有非凡吸引力。（記者楊青／攝影）

投資 移民（EB-5）過去十年成爲多金華人的熱門話題，懷抱著投資50萬美元就能擁有美國綠卡 ，無數的華人在仲介編織的美夢下，一波一波投人這個「鍍金」行列，結果是極少數個案成功，大多數成了泡影，財務損失加上耗時數年的等待，鑄成許多家庭悲劇，甚至傾家蕩產。妻離子散，這份原先極誘人的「美國夢」，真相究竟如何，本專題將詳細解析。

以中國大陸和台灣申請人數最多的投資移民綠卡EB-5，近年經歷雲霄飛車似的變化。

EB-5，全稱Employment-based fifth preference visa，是美國政府為外國投資人及其直系親屬在美投資而量身定做的投資移民綠卡。

EB-5從1990年開始正式實施，外國投資人及其配偶以及21歲以下的孩子，可以在符合投資移民條件的基礎上獲得十年有效綠卡，以便他們在美經商、工作和學習。投資移民綠卡持有人在美居住五年之後可以申請歸化，成爲美國公民。

投資移民分爲獨立投資移民和區域中心（regional center）投資移民。按照移民局 計畫，投資移民綠卡每年發放量為1萬人，其中至少3000個名額留給區域中心項目的投資人。多年來，大多數的外國投資人通過投資區域中心項目獲得綠卡。2017年，全美有投資移民區域中心883個。

2014年和2017年的投資移民綠卡發放量均超過1萬，其他年份的投資移民綠卡量則在3000多至9000多之間浮動。2020年全美投資移民綠卡發放量只有3596張，幾乎是十年來最低。與此同時，根據2020年4月23日的統計數據，目前共有7萬8278名申請人的案子等待審核，大約80%投資移民申請案來自中國、南韓、台灣和英國，此外越南、印度、巴西和奈及利亞的申請人也不少。

根據www.migrantinvest.com統計數據，從2016年至2021年，全國共有4萬1135宗EB-5申請案獲得通過。

EB-5 簽證的平均審理時間為六個月，初次申請通常會在自申請之日起60天內獲得批准。但等待美國公民及移民服務局（USCIS）和國務院安排面談需要較長時間。移民與公民服務局估計，截至2020年9月，I-526移民申請的EB-5簽證處理時間在29.5至61個月之間；對於已在美國的投資者，I-485調整身份的處理時間為七至29個月，具體取決於服務中心。

投資移民申請案近年呈下降趨勢，最近兩年更是出現跳崖式下降。比如2016年，全國投資移民申請案為1萬4147宗，2020年降低為4378宗，2021年只有358宗。

值得注意的是，近年傳出的EB-5投資移民詐騙案層出不窮，一些投資人血本無回，錢卡兩空；一些申請人則陷入數年的漫長等待，不知結果。

一些投資移民區域中心與投資人簽有保留條款，即10-20%的投資者EB-5資金處於託管狀態，直到所有投資者的綠卡獲得批准。一些區域中心則提供保證，如果投資移民綠卡被拒，投資的金錢將返還給投資人。 但在實際操作中，投資人的資金往往無法保證安全，這也是移民局提醒EB-5投資者，在兩年的有條件永久居留權期間，其投資「處於風險之中」的原因。