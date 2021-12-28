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內陸馬區飛機博物館 1月8日探索神秘的UFO

記者啟鉻／河濱綜合報導
馬區空軍基地飛機博物館內景。（博物館臉書）
馬區空軍基地飛機博物館內景。（博物館臉書）

紐約時報」曾於四年前報導，美國國防部首次承認曾秘密研究「不明飛行物（UFO）」，並有美空軍拍攝到的UFO視頻，佐證這種神秘飛行器真實存在，但並不清楚到底是什麼、來自哪裡、目的何在？河濱縣馬區空軍基地飛機博物館（March Field Air Museum）將於2022年1月舉辦討論會，主題是：在飛機附近飛行的UFO（UFOs flying near aircraft）。

活動主講者是一位業餘研究UFO專家施伯（Robert Shiepe），他是一位藥劑師，從事南加海岸附近UFO及空中超自然現象研究40年，將在活動上展示研究成果。據主辦者透露，施伯使用特殊錄音技術，捕捉到很多無法解釋的事件，與大家分享發現的同時，也會對這些現象討論，回答參與者問題。此次活動於2022年1月8日（周六）上午11時在展覽館舉行。

自從「紐約時報」披露美國國防部秘密研究UFO計畫後，對這種神秘現象的探索愛好者愈來愈多。在UFO事件歷史上，最為轟動的就是1947年新墨西哥州羅斯威爾市UFO墜毀事件。很多UFO愛好者確信墜毀的並非軍方說的氣象氣球，而是被視為UFO的外型飛船。而美軍飛行員也曾表示，在空中遭遇UFO是很平常的事情。

馬區空軍基地飛機博物館每月都會舉辦多項活動，向公眾開放，包括超自然現象探索、飛機展覽及討論航空、航太領域問題。參觀者需要購買入場券。博物館地址：22550 Van Buren Blvd. Riverside，電話：951-902-5949，網址：www.marchfeild.org。

博物館 紐約時報 國防部

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