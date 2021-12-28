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氣象局發警告 強勁風暴12/29抵南加

編譯組／綜合報導
南加州各地本週將出現另一波冬季風暴，各地降雨，山區降雪，部分地區溫度降至冰點。（KTLA）
南加州各地本週將出現另一波冬季風暴，各地降雨，山區降雪，部分地區溫度降至冰點。（KTLA）

加州度過一個潮濕寒冷的聖誕節後，本周將出現另一波冬季風暴，直到元旦之前才會轉為乾燥涼爽天氣。

國家氣象局指出，風暴自27日起出現，29日起，更強勁的風暴系統抵達，恐成為該地區另一場重要的風暴系統，各地將出現降雨，山區可望降下五至十吋積雪，部分地區溫度預計低至冰點32℉。

自27日到除夕夜，南加州各地受風暴影響，國家氣象局發布冬季風暴警告（Winter Storm Warning）。

在洛縣山區，除聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica range）外，根據國家氣象局，海拔5000呎高的地區，可望出現五至十吋降雪，海拔約4000呎處降雪約二至四吋。此外，5號公路附近海拔最高的葡萄藤（Grapevine）也可能降雪。

各地也於27日起出現降雨，27日晚雨量約四分之一吋至一吋不等，29日更強勁的風暴抵達，雨量也將出現。

國家氣象局表示，這波冬季風暴帶來的潮濕、不穩定天氣將持續至30日（周四），其中28日雨勢趨緩，但29、30日再次返回。預計除夕開始天氣趨於乾燥，雨和雪將逐漸減少，民眾將有個乾燥涼爽的元旦。

各地溫度也將低於平均，約華氏50多度至60多度左右，某些地區27日午夜起，夜間將出現格外寒冷的溫度，部分地區溫度恐降至冰點，包括聖他克拉麗塔（Santa Clarita）、聖費南度谷（San Fernando Valley）和聖塔蒙尼卡山休閒區等。

此外包括羚羊谷（Antelope Valley）將發布風力警告，預測風速為每小時25哩至30哩，瞬間陣風達每小時50哩。

風暴 降雪 加州

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