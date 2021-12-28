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除了病毒 和貧富懸殊也得長期共存

孫靖洋

 「與病毒共存」已成為新常態。但隨著我們一同跨入2022年的，除了不斷「推陳出新」的變種外，還有在全世界也同樣病毒式擴散的貧富懸殊現象。 

貧富差距雖一直存在，但自疫情來愈加嚴重，更引出各類社會奇觀。全美遊民數量不僅頻刷紀錄，更有社會治安下行。例如針對高檔商場的快閃搶劫，以及針對富人的尾隨入室搶劫等，都凸顯了貧富懸殊給社會帶來的動盪。 

貨幣寬鬆讓大眾形成「財富幻覺」，尤其擅長理財的華人家庭獲利豐厚，迎來財富淨值、股票獲利增加，不動產也增值。菁英富豪更如此，據世界不平等報告，疫情期間世界億萬富豪財富占全球財富的比例，以破紀錄的速度飆升。 

但財富總量不會憑空增加，全球「貧戶債務」和國家債務也同時爆增。世界銀行最新警告說，「新冠病毒有可能在本世紀，首次造成增長緩慢和不平等加劇的雙重威脅」。 

這些現象不僅在人與人之間，也在國與國之間。弱勢國家在疫情中遭受重創，不僅其脆弱的醫療體系扛不起不成比例的重擔，在疫苗方面也得不到足夠分配。當富裕國家開始鼓勵加強針時，低收入國家仍有高達96%的人未接種疫苗。 

這提升了新變種病毒產生的風險。即使富裕國家有科研和生產能力製造出疫苗，但若將貧困國家的疫情延燒置之不理，那只會醞釀出更多的變種，又再次反將富國捲入。例如源起自南非Omicron變種就是例子。 

救助窮人和窮國的行為和政策，常被華人稱為「撒錢」和「聖母婊」以示不贊同。因為華人大多勤奮踏實，對於坐領福利者心懷不平當然情有可原。但如今世界如此連通，任何國家和個人都脫離不了這張網絡。中國山西的洪水和印度產煤邦的雨季，會導致全球能源價格上漲；越南胡志明市爆發疫情，會意味著美國零售店的鞋子和毛衣缺貨。 

如果我們認為窮國遠在天邊，可以置之不顧，但新病毒從南非貧民窟到洛杉磯比佛利山只要一個航班的距離。更不用說只有20分鐘車程的本地貧困社區：一個舊金山的少年失學，會引起Nordstrom商場被劫；一個洛杉磯縣的男子繳不起房租流落街頭，會導致延燒數百畝的山火和大片民宅疏散。 

在這個全球高度聯通的時代，我們再也不可能「獨善其身」。慈善不再是富人可做可不做的錦上添花行為，而是從自私的角度來說，想要保住自己長期生存環境的必要行為。 

不過，高稅收高福利當然不是唯一途徑，甚至不是最佳途徑。對於扶貧方法的不同意見，也讓諸如比爾蓋茨這樣的富豪成立基金會，以按照自己理想的方式來改善世界。而對於普通百姓來說，在這個時代，摒棄「各掃門前雪」的心態，就是力所能及的第一步。

疫情 疫苗 華人

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