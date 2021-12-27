洛杉磯華人區購物中心商家：聖誕節後買氣更勝往年

亞凱迪亞市西野購物中心人潮不少。（記者王珂／攝影）

26日是傳統聖誕節 後促銷（after-Christmas sales）的最後一天。洛杉磯華人 區購物中心的商家紛紛表示，今年是疫情 以來的第二個聖誕節購物季，比往年都火爆。而華人消費者則表示停車場一「位」難求。

亞凱迪亞市西野購物中心的化妝品專櫃華裔銷售員說：「我在這已經做了七年了，從來沒有見過這麼火爆的場面，早上從10點鐘開始，商場裡就全是人」。她表示，店裡一整天下來擠滿顧客，根本就沒有人少的時候，但實際上該店的聖誕節打折最後一天是24日，而25日商場又關門，只有餐館開著。到了26日該店的商品都已恢復原價了，但很多華人都不知道。

服裝專櫃華人銷售員稱，不僅是亞凱迪亞商場，周圍的其他商場裡也都擠滿了人，該品牌其他專櫃的銷量也是近年來最好的。該銷售員稱，從來沒見過這種情況，或因為這是疫情以來的第二個聖誕購物節，「大家都在家憋瘋了，所以才報復性消費」。

「從來沒見過生意這麼好的時候」，童裝區華人銷售說，很多人來了都是大包小包的買，不知道是不是因為疫情期間政府發錢有積蓄，尤其是24日晚上節前打折時，因為都是包裝好的促銷裝，很多家長來整箱整箱地買。

有華裔消費者表示，26日是她第三天來了。她表示平安夜當天，該商場停車場根本沒有車位，「你進來幹什麼都要排隊，吃飯、結賬、甚至買一杯奶茶都要排隊十分鐘以上，真的是人太多了」。

服裝區華人消費者表示平時也會在網上買衣服，但疫情期間實在憋的太久，正好趁著假期跟家人出來逛逛，給自己屯點化妝品，給爸爸媽媽買些打折的衣服，順便再給親戚朋友挑點禮物，「馬上就新年了，正好買點需要的」。

也有消費者說平時也會買玩具給孩子，但聖誕節會特別來採購。因為都是必須要買的，所以會跟其他父母一樣，節前打折最後一天要趕緊衝進商場，把需要的都買齊了搬回家，放著給孩子慢慢用。

其他的華人家長也表示，每年的聖誕打折一定會來，首先是要給孩子選聖誕節禮物，一般會帶著孩子自己來挑選，喜歡的直接買回去。其次在網上或者現場看到打折的，就直接買，不僅孩子喜歡，而且經濟划算。