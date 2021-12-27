Omicron來打擾 佳節聚餐顧慮多

南加民眾在疫情威脅下，迎來第二個聖誕佳節，但許多居民因為檢測呈陽性，在最後時刻取消 了與親友聚餐的計畫。（本報檔案照）

新冠肺炎疫情爆發近兩年，南加民眾在疫情威脅下，迎來第二個聖誕佳節，儘管今年聖誕節 相較去年「正常」許多，然不少民眾在變種病毒Omicron導致病例激增情況下，慶祝活動或受影響，親友歡聚同時，也多了些顧慮。

洛杉磯時報報導，去年對張美琪（Michi Chang，譯音）一家人來說，因疫情無法與親友歡聚。今年有了疫苗，生活相較正常，得以帶著女兒們出遊。

但這並不意味著她們不考慮Omircon病毒，「雖然擔心，但還是想讓生活回到常軌」，她也補充全家人都接種疫苗。

截至聖誕夜，洛縣已有近1萬起新冠肺炎新增病例，至25日下午，洛杉磯國際機場 83個航班被取消，數百家庭聖誕假期旅遊被迫中斷。

不少家庭因檢測 陽性，不得不取消聚會。也有人正等待檢測結果，不得不縮減慶祝活動。

在洛杉磯Beverly Grove的Danielle Peters的家中，準備好火腿、通心粉、奶酪等迎接聖誕。但兩天前，她和丈夫仍努力確保十幾位客人在聚會前可進行檢測，但最終發現此舉行不通時，決定在24日取消聚會。「我們並沒有讓親友過來，而是在聖誕節上午打開禮物，26日計畫前往大熊湖，家庭聚會還需一點時間等待。」

在南巴沙迪那市，Denise一家人計畫於25日開香檳慶祝先生生日，第二天邀請親友來家裡過聖誕節，但在平安夜上午，她的丈夫醒來時打噴嚏，新冠肺炎檢測竟呈陽性，整個計畫被打亂。

最後丈夫並未參加家庭慶祝活動，她則帶著兩名一歲與五歲孩子出門。她說，夫婦倆都接種加強劑，症狀輕微，但她的丈夫仍著口罩獨自在家，與他們保持距離。她也正等待27日再次接受檢測。

庫爾富市的Eileen Dorn 九年來，聖誕節都會與教練見面運動，然後與親友吃飯與看電影。今年選擇買外賣回家，在家看電影。她說，「再堅持一下，維持正常與安全是好事。」