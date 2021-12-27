洛城新語／川普總算作了一件對的事

這幾天最讓全美「川粉」崩潰的事，是前總統川普 突然改變過去稱，新冠病毒不是什麼嚴重威脅的態度，在接受保守派新聞網站專訪時公開表示，他已經打了新冠第三劑補強針，而且鼓勵人們注射疫苗 ，「因為疫苗可以救命，也是人類最偉大的發明之一」。

他如果早在一年前就這樣說，成千上萬的美國人就不會死於新冠，但他現在總算作了一件正確的事。

根據Kaiser Family Foundation與CNN最近完成的民調，目前仍未接種疫苗的美國人，絕大多數是共和黨員或傾向支持共和黨的獨立選民，其中又有多數是川普的支持者，因此川普的態度，直接影響了那些至今拒絕疫苗的人。

根據新聞評論網站VOX分析整理，沒有打針的美國人大致可以歸納為以下六種原因：1.想去打針但不知道去那裡打(但這種情況越來越少)。2. 擔心疫苗的副作用。3. 認為新冠不會對健康造成影響。4.不信任疫苗的功效。5.不信任政府和醫療衛生機構。6.各類疫苗陰謀論的信仰者。後面四項原因，都與川普有直接或間接關係。

不論你痛恨或喜歡川普，但他這次的確說了真話。至12月24日，全加州 五歲以上人口中已有78.8%至少注射一劑疫苗，但目前仍有4061名新冠病患住院，其中994人在加護病房。在加州4000萬人口中，已有499萬人曾染新冠，造成7萬5461人死亡。

以全州疫苗注射率相當低的南加州聖伯納汀諾縣(僅59%)為例，縣立箭頭醫療中心(Arrowhead Regional Medical Center)在聖誕節前夕，加護病房內有九名新冠重症患者，清一色都未注射疫苗，年齡從26歲到66歲，他們被隔離在黑暗的房間，其中四人已到了插管的最後搶救階段。此外，該院當天共收治25名新冠病患，其中16人未打針，三人完全注射但無症狀，一人打了一針，五人注射情況不明。

該院加護病房醫師說，上周日有三名病患過世，第一人剛新婚一周，第二人是三個兒子的母親，第三人是新生兒的媽媽，毫無意外地，這三人都沒有打過疫苗，而他們原本可以不必死，有機會與家人歡度聖誕節。

Omoicron變異病株極短時間內發威，在美國變成主導的新冠病毒，造成大批新病患。但已注射和未注射者的結果天差地遠，已注射的人絕大多數是輕症或無症狀，但未注射的人大多數是重症，因而死亡者絕大多數未打過針。越多人被感染，病毒在人體內形成新突變的機率就越高。未打過針的人，尤其是感染Omoicron，不但自己受害，且比Delta更容易傳染給他人，並且使社會與經濟進一步受到封閉限制。

新冠病毒不會很快就全部消失，而且打滿兩劑甚至三劑疫苗，也不能百分之百保證不會感染，但卻有很大機率讓你不會變成重症或死亡。不願打疫苗的川粉們早點醒醒吧！