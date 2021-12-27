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尼爾森報告：亞裔全美購買力達1.3兆 成長最快族裔

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
尼爾森的多元公平外展部門副主席Patricia Ratulangi。（尼爾森公司）
尼爾森的多元公平外展部門副主席Patricia Ratulangi。（尼爾森公司）

根據尼爾森公司（Nielson) 最新的多元化情報系列（Diverse Intelligence Series）報告「Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV」（在螢幕上被人看到：電視上數量和品質代表性的重要性）顯示，亞裔在全美購買力高達1.3兆，是各大族裔成長速度最快的一個族裔。

亞太裔在串流平台 曝光率及收視率佳 角色更多元化

亞太裔在像是Netflix及Hulu等網路串流平台上，就曝光率及收視率角度來看表現不錯。這項研究也發現，不同於過去刻板印象的角色，亞裔在電影或戲劇上飾演的角色也明顯更加多元化。

美國人口中有42.2%是多元族裔人口，娛樂界因此有機會創作多元化內容。尼爾森研究2020年至2021年電視季度，蒐集300個最受歡迎節目及有線電視、1500個串流媒體平台上最受歡迎節目，發現這些平台上所呈現的亞裔，尚不足夠完全代表整個亞裔族群，因為美國的亞裔移民來自超過24個國家。

不過在美國娛樂影視界，代表亞裔的卡通人物或角色，比過往多了很多。例如：美國經典兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)出現節目播出52年以來第一個亞裔角色「芝英」(Ji Young)、漫威（Marvel) 出現第一個亞裔英雄尚氣（Shang-Chi) 等。這些角色都在證明，美國影視界及觀眾，越來越接受多元化。

尼爾森的多元公平外展部門副主席Patricia Ratulangi受訪表示，根據數據顯示，許多串流媒體平台如今為了多元觀眾，特地增設特定族裔專屬的影片類別，增加族裔自身觀看自己族裔影片的流量，也帶動了其他關注某特定族群的人數。她拿Netflix夯劇「魷魚遊戲」舉例說，魷魚遊戲在開播第一個月數據顯示，有50%的觀眾都是西裔及非裔。這也意味著，只要是好內容，不管是哪個族裔的影片，都會有人觀看。她強調，現在更吸引大眾觀看的影視，主要偏向於那些能體現出各族裔日常生活的故事情節。

亞裔 魷魚遊戲 Netflix

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