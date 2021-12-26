華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

華人服裝業者艾群（左）和好萊塢電影製片人Kim Holland合影。（艾群提供）

疫情 衝擊各個行業，對於華人服裝供應商業者，疫情導致運輸渠道堵塞且影響銷售，為Chicos、Free People等主流品牌做供應商的業者艾群和公司同事，在疫情期間通過製作時尚口罩 來度過難關，現在疫情好轉又積極開拓墨西哥、南韓等地的合作商，並親自現身展會讓經銷商和代理商安心。

影音來源：記者張宏

艾群來美打拚近30年，一直從事服裝產業，成績亮眼，因此今年在三八婦女節百年活動中，作為全美唯一入選「巾幗楷模、百年綻放」紀念郵票的全球38名傑出女性之一，同時也入選華人楷模名人堂。她把自己的成就都歸功於自己的多年搭檔沈海鷹和公司團隊。 她今年在三八婦女節百年活動中作為全美唯一一個入選「巾幗楷模、百年綻放」紀念郵票的全球38名傑出女性之一。（艾群提供）

她說，這場疫情對每一個行業都是挑戰，為適應疫情，他們做了很多時尚口罩，賦予口罩以各種花色和裝飾，供應給美國最大的電視購物公司QVC和其他時尚品牌。

從今年9月開始至今，運費達到天價，甚至運費成本比一件衣服還要貴，即使這樣仍很難找到貨櫃。運費和高關稅讓企業面臨很大困難。同時在市場上很難找到面料和設計靈感，公司境況一度非常艱難。她說，幸虧多年來和Chicos建立了信任的合作關係，Chicos將一部分基本款的訂單交給他們，從墨西哥、韓國等地進口面料，然後在本地生產。

隨著疫情緩解，各大品牌也開始回歸市場，參加展會尋找合適的產品。艾群今年8月親自帶領團隊去拉斯維加斯參加展會，因為疫情嚴重，兒子一度勸阻她。但是她說，只有親自去見到多年的合作夥伴才會安心，同時她也想關心這些合作很久的代理商們是否身體健康。疫情讓人們疏離，更需要互相打氣和加油。

艾群自創Aris. A服裝品牌也獲得好萊塢明星Charlize Theron、歌手Cher等人的喜愛。她說，穿衣吃飯始終是人生大事，她對中高檔服裝的未來充滿信心。

艾群說，不管疫情如何，在時尚行業裡一定要有自己獨特設計的風格，太基本的東西不僅競爭門檻低，利潤也薄，所以他們走多品種、少數量和精加工的路線，在細節上花費更多的時間，通過繡花、亮片等獨特的元素脫穎而出，這些素材都是大家平日看到的元素積累和碰撞獲得的靈感。