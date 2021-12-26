我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

歐溫岱賽車 百萬彩燈如星河 南加最受好評聖誕燈光秀

記者張宏╱歐溫岱報導
裝飾著彩燈的房車。（記者張宏╱攝影）
裝飾著彩燈的房車。（記者張宏╱攝影）

穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。（記者張宏／攝影）
穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。（記者張宏／攝影）
聖誕小熊。（記者張宏／攝影）
聖誕小熊。（記者張宏／攝影）

歐溫岱（Irwindale）賽車場變身聖誕嘉年華，百萬個彩燈、三個燈光隧道、110呎高的聖誕燈樹，占地60畝，45分鐘的遊覽時長，組合成南加最受好評的聖誕燈光秀，駕車遊覽美輪美奐的聖誕美景，安全舒適還安心。

影音來源：記者張宏

歐溫岱Speedway賽車場近日每晚燈光璀璨，往日引擎轟鳴的賽車場變身為聖誕燈會嘉年華。從即日到明年1月2日這裡每晚都會開放，八方來客駕車到此賞燈。人們無需下車，全程在車上遊覽45分鐘，欣賞各種彩燈裝置，有11呎高的聖誕樹、藍色的燈光海洋、房車彩燈區，還有看台和賽車也披掛上彩燈，夜幕中別有一番景象。

百萬盞燈點亮夜空。（記者張宏／攝影）
百萬盞燈點亮夜空。（記者張宏／攝影）

亞市華人劉女士一家人24日吃完聖誕大餐就駕車來賞燈。她說，這裡距離亞市很近，很適合飯後全家出遊。在車裡一邊看燈一邊拍照安全又愜意，不用和其他人近距離接觸，也不會擔心走路太久會累，節目老少皆宜。且入場門票是按車收費，最多可到八人，可謂人越多越划算。全程慢慢開，慢慢欣賞，現場不僅有各種造型的彩燈，還有各種聖誕音樂，全家人一邊跟著唱，一邊錄影，節日氛圍濃郁。

穿過聖誕燈球。（記者張宏╱攝影）
穿過聖誕燈球。（記者張宏╱攝影）
看台和賽車都被裝飾上彩燈。
看台和賽車都被裝飾上彩燈。

現場安排條理分明，且有工作人員指揮，一輛輛車子在賽道上緩慢行駛，左右兩邊的人都能欣賞到美麗的燈光裝置。尤其穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。在藍色的燈光海洋裡行駛時，各種魚兒、船隻燈光閃閃，搭配播放的聖誕音樂更是令人心情愉悅。接近尾聲時，還有聖誕老人招手，大家互道節日快樂。

百萬盞燈點亮夜空。（記者張宏╱攝影）
百萬盞燈點亮夜空。（記者張宏╱攝影）
在夜幕下彩燈格外璀璨。（記者張宏╱攝影）
在夜幕下彩燈格外璀璨。（記者張宏╱攝影）

展覽時間即日起到1月2日，下午5時30分開始，地點是Irwindale Speedway, 500 Speedway Drive, Irwindale。票價是旺季時間是75元/車，淡季時段是59元/車，每車最多八人，詳情可登錄網站：https://www.santasspeedway.com/。

11呎高的彩燈聖誕樹。（記者張宏╱攝影）
11呎高的彩燈聖誕樹。（記者張宏╱攝影）
穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。（記者張宏╱攝影）
穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。（記者張宏╱攝影）

賽車 南加 華人

上一則

華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

下一則

華人聖誕節送禮 疫情下紅包成首選

延伸閱讀

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應
勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭
賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨

賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨
華人服裝業者 疫期拚出新商機

華人服裝業者 疫期拚出新商機
英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員

英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員
今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄

今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
青年人不畏風雨，聖誕節前最後一分鐘前往購物中心採購。（記者楊青╱攝影）

暴風雨襲南加 華人區傳災情 橙縣撤離部分居民

2021-12-24 02:20
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動