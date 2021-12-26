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華人聖誕節送禮 疫情下紅包成首選

記者王珂／洛杉磯報導
聖誕節送禮物。（示意圖：Unsplash）
聖誕節送禮物。（示意圖：Unsplash）

聖誕節如何贈送禮物？追求新潮時尚還是經濟實惠，上網購物還是去實體店採買，亦可發送電子賀卡紙片卡，那種形式更受歡迎？然而疫情之下，送紅包成為多數華人的首選。

理髮店的唐女士稱，廣州人的傳統是喝茶，送禮物有時候會直接給小孩子紅包。到了重要節日，約上朋友一起，喝茶聊天，在愉悅的氛圍中慶祝節日。她說「昨天是平安夜，朋友早上11點就打電話給我，叫我帶上孫子一起去，大家聚在一起熱鬧熱鬧。」

髮型師吳先生說「聖誕節是西方節日，華人傳統是過新年，但是入鄉隨俗，大家都在慶祝也就跟著一起熱鬧熱鬧。陪家人一起逛超市、逛商場，買點愛吃的食材，回家一起煮飯，或者是去商場買衣服。不會給家人準備特別的禮物，只有小孩子例外，直接給紅包」。

送外賣的林先生和常先生也稱送聖誕節禮物會選擇紅包，或者是微信發送祝福，或者送對方餐廳的禮卡，因為這樣比較方便，也比較符合個人習慣。

家庭主婦黃女士和Eva說，她們會選擇為朋友網路購物或外賣服務，給朋友送食物、鮮花、或者是巧克力，因為疫情沒辦法親自送，但表達一下心意就可以了，疫情期間大家要相互保護。

小學二年級學生黃雅琪說，聖誕節想拿到長輩的紅包，因為可以存起來，買自己想要的禮物。

在餐廳工作的劉先生說會選擇紙片賀卡，因為經濟實惠。也會跟家人一起裝扮聖誕樹，買點小孩子喜歡的玩具，一起點蠟燭等。

有兩個孩子的寶媽Ann稱，成年朋友之間不需要收聖誕節禮物，都是送給小孩子的，形式一般是電子賀卡或者是買玩具，比較經濟實惠。送給朋友家的孩子一般就是包好禮物放在聖誕樹下，而送給自己孩子的禮物，包裝環節會被省掉，孩子喜歡什麼就直接去超市買。

有一個孩子的寶媽Jenny說，她的孩子才兩歲多還不知道要禮物，等他再大些會讓他選自己喜歡的玩具。而送給朋友孩子的禮物一般都是紅包，這樣比較方便，小朋友想買什麼可以自己選。

聖誕節 疫情 華人

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