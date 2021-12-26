我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2頭獎上看6億 彩券趁勢當聖誕禮

記者張宏／洛杉磯報導
勁球（Powerball）25日開獎，頭獎獎金4億元，而將在28日開獎的兆彩（Mega Millions）獎金也累積到2億元，南加華人正好把彩券當作聖誕禮物分送親朋和自己。（讀者提供）
勁球（Powerball）25日開獎，頭獎獎金4億元，而將在28日開獎的兆彩（Mega Millions）獎金也累積到2億元，南加華人正好把彩券當作聖誕禮物分送親朋和自己。（讀者提供）

聖誕新年期間全美有6億彩券獎金等著你。勁球（Powerball）25日開獎，獎金為4億元；將在28日開獎的兆彩（Mega Millions）獎金也累積到2億元。一些南加華人把彩券當作聖誕禮物分送親朋好友和自己，還有人組成發財團玩儀式感。

在東區的惠康書局這兩日生意非常興隆，店內擠滿來購買彩券和刮刮樂的男女老幼，高峰時期還要大排長龍。店內工作人員Mabel表示，這兩天很多人來買彩券，因為聖誕新年期間很多派對，出席者買彩券當作禮物送給親朋，彩券局也推出節日刮刮樂和虎年刮刮樂，各種彩券、刮刮樂每樣買十元或20元，放在紅包裡作為禮物送人。

她說，客人男女老幼各族裔都有，不少人花費了80元，還有人買了500元，也有人一起合買。最近兆彩和勁球又都有大獎更刺激買氣。聖誕節當天雖然下雨，但是客人一直不斷，有些時段還要排隊，相信25日晚開獎前，還會有一波小高潮。

華人林先生聽聞有大獎，特別冒雨去書局買彩券。他說，雖然中大獎的機率很低，但是節日圖一個好彩頭。他買了60元的兆彩和勁球，打算送給朋友一部分，順便買了幾張刮刮樂回家慢慢刮。

也有華人組成發財團，華人張先生多年來和好友組成發財團，每次有大獎就集資，記錄每個人的注資比例和對應的獎金比例，然後找運氣最好的那個人去買彩券。雖然多年來也沒中過大獎，但是這種儀式感覺得有意思。

誰會是聖誕節之夜的幸運兒？彩票協會表示，勁球頭獎的獎金今年是第三次攀升至4億元獎金，10月勁球頭獎獎金累積到6億元以上，也是勁球史上第五高。不過近年的勁球獎金都沒有超過2016年的15.86億元。這次獲得頭獎的人將獲得2.92億元現金，可選擇一次性領取或在29年內分30次領取。勁球票面是兩元一張，在全美44個州和華盛頓特區出售，玩家從1到69中選擇五個白色數字，並從1到26中選擇一個紅色球。

不止勁球，兆彩的獎金也累積到2億元，24日平安夜抽獎無人獲得兆彩大獎，這意味著28日開獎的頭獎為2.01億元，現金1.441億元。

勁球 華人 聖誕節

上一則

26歲猩猩病重不治 聖地牙哥動物園不捨

下一則

華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

延伸閱讀

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭
賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨

賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨
英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員

英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員
今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄

今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄
紐約戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月

紐約戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月
泰學校疫情下慶聖誕 大象扮聖誕老人發防疫用品

泰學校疫情下慶聖誕 大象扮聖誕老人發防疫用品

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
青年人不畏風雨，聖誕節前最後一分鐘前往購物中心採購。（記者楊青╱攝影）

暴風雨襲南加 華人區傳災情 橙縣撤離部分居民

2021-12-24 02:20
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動