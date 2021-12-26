2頭獎上看6億 彩券趁勢當聖誕禮

勁球（Powerball）25日開獎，頭獎獎金4億元，而將在28日開獎的兆彩（Mega Millions）獎金也累積到2億元，南加華人正好把彩券當作聖誕禮物分送親朋和自己。（讀者提供）

聖誕新年期間全美有6億彩券獎金等著你。勁球 （Powerball）25日開獎，獎金為4億元；將在28日開獎的兆彩（Mega Millions）獎金也累積到2億元。一些南加華人 把彩券當作聖誕禮物分送親朋好友和自己，還有人組成發財團玩儀式感。

在東區的惠康書局這兩日生意非常興隆，店內擠滿來購買彩券和刮刮樂的男女老幼，高峰時期還要大排長龍。店內工作人員Mabel表示，這兩天很多人來買彩券，因為聖誕新年期間很多派對，出席者買彩券當作禮物送給親朋，彩券局也推出節日刮刮樂和虎年刮刮樂，各種彩券、刮刮樂每樣買十元或20元，放在紅包裡作為禮物送人。

她說，客人男女老幼各族裔都有，不少人花費了80元，還有人買了500元，也有人一起合買。最近兆彩和勁球又都有大獎更刺激買氣。聖誕節 當天雖然下雨，但是客人一直不斷，有些時段還要排隊，相信25日晚開獎前，還會有一波小高潮。

華人林先生聽聞有大獎，特別冒雨去書局買彩券。他說，雖然中大獎的機率很低，但是節日圖一個好彩頭。他買了60元的兆彩和勁球，打算送給朋友一部分，順便買了幾張刮刮樂回家慢慢刮。

也有華人組成發財團，華人張先生多年來和好友組成發財團，每次有大獎就集資，記錄每個人的注資比例和對應的獎金比例，然後找運氣最好的那個人去買彩券。雖然多年來也沒中過大獎，但是這種儀式感覺得有意思。

誰會是聖誕節之夜的幸運兒？彩票協會表示，勁球頭獎的獎金今年是第三次攀升至4億元獎金，10月勁球頭獎獎金累積到6億元以上，也是勁球史上第五高。不過近年的勁球獎金都沒有超過2016年的15.86億元。這次獲得頭獎的人將獲得2.92億元現金，可選擇一次性領取或在29年內分30次領取。勁球票面是兩元一張，在全美44個州和華盛頓特區出售，玩家從1到69中選擇五個白色數字，並從1到26中選擇一個紅色球。

不止勁球，兆彩的獎金也累積到2億元，24日平安夜抽獎無人獲得兆彩大獎，這意味著28日開獎的頭獎為2.01億元，現金1.441億元。