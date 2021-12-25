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1月航班 中美線進淡季 飛台北穩定

記者張宏／洛杉磯報導
機場已逐漸恢復往日的繁忙，但是中美兩地飛行依然是各種限制。（檔案圖）
機場已逐漸恢復往日的繁忙，但是中美兩地飛行依然是各種限制。（檔案圖）

2022年就在眼前，然而中美兩地的國際航線依然沒有增加的跡象，且還伴隨著熔斷和無規律的航班取消。台灣飛洛杉磯的航線基本正常，一周四班左右，不過明年2月18日以後，洛杉磯直飛台北的航空公司只有長榮和華航兩家，新加坡航空取消了該直飛航線。

有統計顯示，2021年中國的國際航線數量比去年減少了21.1%，不知道2022年是否延續這個節奏。現在中資航空公司每周七班往返中美，每月共計28班，還包括熔斷或取消航班，而美方每周是10班，每月共40班航班。目前還沒有美國的航空公司調整航班的跡象。美聯航、達美航空、美國航空等2022年3月26日前計劃航班均正常。

目前從美國回中國的機票還比較寬鬆，主要是大多數人非必要不緊急不會選擇去中國。1月進入航空淡季，購買機票更加容易，價格也稍微回落，但依然保持在2000多元單程的價格。從中國來美國也進入淡季，且允許轉機，所以票價更為便宜，可買到1000元左右的單程機票。

機票業者Tim劉表示，中國的航空公司航班熔斷明年還會繼續。若單日起同航班病例輸入超過五例，之後相應航班將熔斷兩週或降低客座率。若輸入數量很大，甚至可以觸發當週熔斷。若美國的航空公司發生熔斷或限制載客率，也會有中方航空公司被連累。還有不定期的取消航班，且中國明年2月冬奧會也可能會控制海外的客流量。他說，除非中國解除入境隔離政策，否則中美航班不會增加只會減少，很多人都猜測要等到明年年底才會有轉機。

相比之下，洛杉磯往返台北的航線保持穩定增加的狀況，長榮航空1月份每周一二三五共四班，中華航空洛杉磯到台北的航班1月17日之前是周一、四、五和日共四班，1月17日到1月底是周一和周五。華航安大略飛台北的航班是1月5日、12日、19日和26日四班。新加坡航空在2月18日取消洛杉磯台北直飛航線前都維持一周三班。

航線 洛杉磯 新加坡

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