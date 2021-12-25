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美國成長最快機場 安大略機場連續4年上榜

記者啟鉻／安大略綜合報導
安大略機場標誌。（機場臉書）
安大略機場標誌。（機場臉書）

內陸帝國安大略國際機場（ONT ）發布資訊，據Global Traveler機構對全美機場旅客成長數量調查，安大略機場連續第四年成為全美成長最快機場，成為「四連冠」。Global Traveler是航空業主要刊物，面向全美及國外商務及高端旅行領域。

2021年7月至11月，出入ONT的旅客近240萬人，僅比2019年同期少4%，比2020年同期旅客數量多137%。這項業績是在機場歸屬地方管理五年之際獲得，也成為全美航空業的成功案例之一。

安大略機場管委會主席、安大略市副市長瓦普納（Alan D. Wapner）表示，已經有這樣的共識，就是讓ONT具有一流設施、運營技巧及與本地資源相結合，將安大略機場發展成一流航空門戶，並提供旅客需要的服務及各種便利。他強調，機場以提供吸引旅客優質服務而自豪，ONT將繼續成為南加休閒與商旅目的地，同時也是地區經濟發展引擎，提供強勁動力。

自2021年初以來，多家航空公司在安大略機場增加了多個國內外目的地，包括檀香山（Honolulu ）、奧斯汀（Austin ）、休士頓（Houston）、墨西哥城（Mexico City）、薩爾瓦多（El Salavdor）、芝加哥O'Hare and Reno-Tahoe。Norse Atlantic 航空將於2022年選擇ONT作為美國三個機場之一，開始提供往返歐洲直飛航線服務。

機場 墨西哥 南加

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