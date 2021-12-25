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汽車設計師張曉 2年打磨作品獲大獎

記者李雪／洛杉磯報導
華裔汽車設計師張曉。（張曉提供）
華裔汽車設計師張曉。（張曉提供）

目前在爾灣市林肯汽車設計部，擔任相關車型的內飾設計的華裔設計師張曉，在競爭激烈的業內受到大廠青睞，更用自己業餘時間，打磨參賽作品榮獲國際設計獎項。

張曉解釋，內飾對於汽車整體來說，不像外觀可以給人一目了然的印象，但卻是車主每天都會最近距離接觸和使用到，所以設計的合理性很重要。相對於外觀，設計內飾更需瞭解人的使用習慣和體驗，瞭解科技發展的最新趨勢，做到造型美觀和實用性的完美結合。

雖不是美術生，但張曉從小就有繪畫興趣，高中學的是理科，於是報考南京航空航太大學工業設計專業。畢業後在上海和北京工作了五年時間，對汽車內飾設計越發感興趣。 於是決定辭職出國留學，申請到藝術中心設計學院（Art Center College of Design）繼續深造。

放棄了在中國的穩定工作和生活舒適圈，下決心來美唸書，適應高強度的學習節奏並承受經濟和精神上的雙重壓力，家人的支持幫助張曉堅持下來。在校期間他就在寶馬、日產、Bang&Olufsen等汽車公司實習，2016年從藝術中心畢業後，張曉加入位於洛杉磯的電動車初創公司法拉第未來（Faraday Future），之後也曾在另一家汽車初創公司Divergent3D參與過跑車設計。2019年加入福特汽車公司，參與林肯品牌的相關車型內飾設計。

留學生畢業後留美工作競爭非常激烈，他前幾年一直在為更穩定的生活努力。在電動車初創公司經歷過公司的大起大落，面對過裁員；在傳統汽車大公司見識過，由於公司內部組織結構複雜帶來的問題；也在規模很小的公司裡做過短期專案，看到了行業各個層面現狀。

為提高個人作品集品質，張曉花了不少閒暇時間做個人專案。因為公司項目在發布前是有非常嚴格的保密要求，絕對不可私自公布。所以如果設計師想提高自己知名度，就需花很多業餘時間做個人專案。而汽車設計項目通常都是幾十個人的團隊，花數月時間才能完成的工作，想要獨自打造自己的項目，難上加難。

張曉利用所有節假日休息時間打磨自己的作品，並參加比賽。一次為了趕比賽截止日期，聖誕節的凌晨，他仍在紐約一間短租屋裡熬夜趕進度，硬是一個人花了兩年時間，做完了車的外觀、內飾、色彩材質和交互體驗的設計，包括二維效果圖、三維數據建模、模擬渲染、產品展示動畫等，通常是一個團隊數月才能完成的所有工作。最終這件作品獲得不少國際比賽大獎，比如IDA Design Awards交通工具類別的銀獎和A'Design Award的二等獎。

「機會總是留給有準備的人」，他說，「我相信平時的積累和準備都不會是無用功，這些都會成為今後成長路上有用的能力和經驗」。

在法拉第未來工作的時候，張曉和設計的車型FF91的合影。（張曉提供）
在法拉第未來工作的時候，張曉和設計的車型FF91的合影。（張曉提供）

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