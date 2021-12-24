周末這樣玩／奇山環賭城 紅岩谷雄偉壯觀

雄偉壯觀的紅岩山。（蕭愛提供）

站在五光十色的賭城 拉斯維加斯的高樓上，朝西望去，群山環繞著賭城，這群山就是紅岩峽谷保護區（Red Rock Canyon Conservation Area），從賭城過去只需25分鐘車程，就可以看到這個世界級的雄偉又色彩繽紛國家保護區。

從遊客中心可以看到紅山、白山、黑山。（蕭愛提供）

紅岩峽谷保護區特別公告，這個保護區希望將奇特的景觀能一代一代傳承下去，每一個人都要好好保護、改善和管理，不要拿走保護區任何東西。

石頭縫中往上攀岩的攀岩手。（蕭愛提供）

因為是國會通過的保護區，設計規劃的非常完善。13哩單向通車的車道，環繞每一景點，每一點都有20個左右劃分淸楚的停車位，附近都有登山道，每個遊客可以依自己的體力選擇想看的美景。每一景點都有設計不同的洗手間，乾淨無異味，真是五星級的風景區。

紅山白山黑山 風貌獨特

紅岩峽谷在沙漠地區，經過無數個歲月的風蝕雨淋，逐漸形成今日獨一無二的風貌，站在景區遊客中心，可以從大玻璃櫥窗看見不遠處的紅山、白山、黑山 。

賭城天邊奇特紅岩.（蕭愛提供）

沿著13哩單行道慢慢行駛，紅山白山黑山近在眼前。第一景點Calico印花布，站在它面前就感覺像一幅雄偉的山水畫。整座山是棗紅色，沒有樹沒有草，山的真實面目展露無遺。這是攀岩者最喜歡的山，來自世界各地的愛好者來試身手。春秋季節正是攀岩好時機，見到不少攀岩者，在紅岩石上節節攀升。

Calico Tank到採石區，要踩過砂岩，慢慢走到最高點，可以從此點看到拉斯維加斯賭城美景。就像在賭城高樓上可以遠眺四周綿延的群山一樣。

在Sandstone Quarry 砂岩採石區，有許多切成方方正正的巨大石塊，在1900年初期，曾經有人在此開採運營，是拉斯維加斯第一個早期產業。開採的巨石運到舊金山、洛杉磯大城市，作為裝飾性建築外牆，雖然這些石材非常好，可是成本實在太高，賠本生意終究無力持續營運，到1912年全面關閉，留下許多巨石放在保護區，供大家緬懷當年第一產業之盛況。

懸崖邊 看歷史岩石圖像

在Willow Spring 野餐區有一短程小徑，可以走到歷史岩石藝術為特色的懸崖邊。這些岩石圖像可以追溯至八百年前，土著人所創造的繪畫，從這些圖像可以瞭解當時定居此地人類生活狀況。

這條Scenic Drive單行景區道，下坡路居多，很適合騎腳踏車，許多女性結伴騎車，順著下坡路飛馳而過。在遊客中心也看到許多小摩托車供遊客租借，可以以摩托車代步遊覽整個景區。

紅岩峽谷是在國家保護區內。（蕭愛提供）

這是個看山、登山、攀岩的自然景區，就在觀光 勝地拉斯維加斯的鄰近地區。看過人造賭城盛況後，不妨到天然的紅岩景區走一走，自有不一樣的感受。

在疫情 之後到紅岩峽谷需要在官網上事先登記買門票。在景區入口處報上姓名或出示QRCord即可進入。

旅遊指南：

拉斯維加斯紅岩峽谷保護區（Red Rock Canyon Reservation Las Vegas）

1000 Scenic Loop Dr.Las Vegas, NV 89161

遊客中心開放時間：9:00am-4:30pm景區

13哩Scenic Drive 開放時間隨季節而不同