LAX現代化升級 列車導軌結構完工

在Century大道上建造的洛杉磯國際機場旅客自動輸送系統（APM）火車導軌上部結構歷時四個月完成。（LAX提供）

在Century大道上方建造的洛杉磯國際機場 (LAX )機場旅客自動輸送系統(Automated People Mover，簡稱APM)列車導軌上部結構日前完工，隨著機場現代化升級，進一步改變機場地區的交通天際線。

洛杉磯世界機場首席執行官埃爾巴奇(Justin Erbacci)表示，自動輸送系統完工的導軌幫助洛杉磯人和旅客改善LAX的交通運輸狀況。在四個月的工期中，作為城市最繁忙街道之一的Century大道，其上方的導軌工程安全進行，對道路交通的影響最小。施工人員16日凌晨在Century大道上方完成最後一次澆築，標誌著連接導軌南北兩端的工程歷時四個月終於結束。這一工程使用了創新的現澆分段施工技術實現的。

跨Century大道的導軌需要建造13段，每段長約15呎。分段施工是指一種橋梁施工方法，其中導軌以短分段建造，一次一個。除了橫跨Century大道的導軌段外，現正澆築的分段式結構還用於在另外兩個位置建造導軌的其餘部分。11月開始在中央航站樓區域(CTA)內建造250呎長的跨2B停車場的導軌；此外，新的一年將開始在Sepulveda大道上建造跨越東西路段的導軌。

LINXS工程公司發言人Laura Ware說，構建APM要求採用創新和創造性的解決方案來應對許多挑戰，使其成為一個真正令人興奮的項目。現澆分段施工雖然是一種不常見的技術，但考慮到交通條件和材料分段的空間限制時，它被確定為最佳解決方案。