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無端被救濟 身分恐遭竊 年底節假日小心詐騙

記者王若然／洛杉磯報導
年底節假日，民眾應警惕身分詐騙被冒領救濟金。（Pexels）
年底節假日，民眾應警惕身分詐騙被冒領救濟金。（Pexels）

隨著年底節假日到來，加州就業發展局（Employment Development Department，EDD）提醒民眾保護好個人、財務隱私，對身分詐騙提高警惕。

根據EDD，犯罪分子會嘗試通過各種複雜和意想不到的手段獲取個人資料，他們會假裝成銀行、商店甚至政府部門騙取個人資料。他們會通過電話，電子郵件，短信，郵遞信件或其他方式接觸被害人。一旦得逞，犯罪分子將用這些個資申請殘障、失業保險救濟金。

疫情期間EDD積極打擊並阻止大量盜用身分申請救濟金的詐騙案，金額高達1250億元。但是騙子們試圖盜取個資的犯罪仍未休止。

民眾可以到網站查詢如何防止個資被盜，網址是：https://www.consumer.ftc.gov/features/identity-theft-awareness-week#Resources

如果民眾收到來自EDD有關殘障、失業救濟金申請的信息，但自己並沒有申請過，應該立刻向EDD舉報。民眾可到https://askedd.edd.ca.gov/s/網站，選擇「Report Fraud」選項並填寫表格。

民眾也可向聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission， FTC）上報可能的個資詐騙案，網站是：https://www.identitytheft.gov/

申請EDD救濟金是個複雜的過程，想要成功申請，需注意四大方面：

第一，申請人必須滿足一定條件，包括證明失業是由客觀原因造成，並不是出於自身原因，申請EDD之前連續工作有一定時長度，身體健康狀況良好可以工作並時刻準備好、願意回到工作崗位。

第二，EDD能夠領取的金額取決於申請人過去的薪資水平，符合領取EDD的其中一個條件，就是申請EDD之前必須工作12至18個月，薪資水平等於或超過政府規定的最低薪資標準。符合資格的申請人每周能拿到40至450元，時常為一年。

第三，申請人在開始領取EDD後，每兩周要在EDD網站上更新就業情況，證明自己仍處於失業狀態，並符合繼續申領失業金的資格。錯填、漏填都可能導致無法按時拿到救濟金。

第四，申請人不一定可以拿到救濟金全款，申請人過去的薪資水平決定其救濟金的多少。申請人一年內可以拿到的救濟金總數成為「claim balance」，但申請人最終不一定會全部拿到。

個資 詐騙 就業

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