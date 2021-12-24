酒駕被警逮入監 賈斯康幕僚長找碴

賈斯康幕僚長伊尼奎茲。（Getty Images）

洛杉磯縣地方檢察官 12月22日表示，賈斯康（George Gascón）的幕僚長伊尼奎茲（Joseph Iniguez）已投訴阿蘇薩一名警員，起因是該警員在兩周前因為伊尼奎茲在公共場所醉酒滋事而逮捕了他。

12月11日晚上11時30分左右，伊尼奎茲的未婚妻駕駛一輛特斯拉在East Alosta Avenue的900街區違法掉頭被攔下，36歲的伊尼奎茲下車出口成髒，並威脅要將涉事警員放入「不誠信警員」系統中，隨後他被關進監獄，大約四個小時被釋放。

一名檢察官說，「伊尼奎茲曾威脅說要把這個警員放在布雷迪（Brady）名單。一旦公職人員進入布雷迪系統，那麼其經手的案子可能都無法繼續，因為辯方律師會以此來攻擊該警員的公信力。對一些人來說，這樣的舉動可能意味著職業生涯的結束」。

根據1963年美國最高法院在Brady v. Maryland案的裁決，有故意以官方身分撒謊紀錄的執法人員被列入Brady名單中。此後，只要該名單上的官員涉及案件，檢察官就必須通知被告及其律師。

阿蘇薩警察 協會在一份聲明中稱，伊尼奎茲的投訴是輕率的、報復性的以及濫用權利。警察工會主席CJ·威爾金斯（CJ Wilkins）說，問題在於伊尼奎茲拒絕透露事情的經過，他表示「案件的事實最終會被公布，當這起輕率和報復性的投訴完成時，我很肯定會發現這名警員完全遵守了州法律和部門政策，是在完全合法且沒有惡意的情況下這樣做的」。

賈斯康特別顧問巴斯蒂安(Alex Bastian)拒絕評論伊尼奎茲被捕一事，表示事件引發的潛在刑事案件，將轉交加州 檢察長辦公室審查，以避免潛在的利益衝突。

威爾金斯批評阿蘇薩警察局長稱：「對於伊尼奎茲先生來說幸運的是，阿蘇薩警察局目前由一名正在畏懼伊尼奎茲政治壓力的警察局長領導」。隨後阿蘇薩警察局局長貝特爾森在一份聲明中予以回擊，稱工會不代表警察局發言。他說：「我們警察局的男女警員每天都出色地為我們的社區服務，他們得到了我的全力支持，我發誓會合作對這起事件徹底調查」。