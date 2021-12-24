NFL將台灣納入中國 洛台僑團提四大訴求譴責

大洛杉磯台灣會館基金會聯合近20個僑社向NFL表達強烈不滿。（本報記者／攝影）

職業美式足球 聯盟（NFL ）日前發表全球行銷佈局，官網上發布的世界地圖將台灣列為中國一部分，並宣布中國市場將由洛杉磯 公羊隊負責。此舉惹來諸多爭議，也引起不少台灣僑胞的不滿及不解。大洛杉磯台灣會館23日公開譴責NFL並提出四大訴求，其中一項是要求NFL向台灣人民公開道歉，因為此舉是對台灣人民的不尊重。

大洛杉磯台灣會館基金會聯合近20個僑社向NFL表達強烈不滿，要求NFL尊重台灣僑胞的民意及感受，並向NFL提出四大訴求：第一、更正錯誤，不將台灣列為中國的一部分；第二、提出合理解釋，說明為什麼做出此舉並且公開道歉；第三、修正在官網上的世界地圖再重新發布；第四、NFL若要開拓台灣市場請直接向台灣談，不需透過其他方。

大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯表示，台灣僑胞樂見未來美式足球市場在台灣蓬勃發展，希望NFL直接與台灣方面誠懇協商，以適當方式開拓台灣市場，不需經過沒資格代表台灣的中國大陸。 「台灣不是中國的一部分，台灣是獨立自主的政經實體和市場。」

洛杉磯台美商會會長劉雅薇也說，台灣擁有獨立經濟市場，台灣人民也有自己的想法及文化，在沒有被台灣人民同意的情況下，將台灣納入中國的一部分，對台灣很不公平。大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇譴責NFL「讓台灣被大陸吃豆腐是很錯誤的事情」。該館執行長林榮松呼籲台美年輕人站出來在網上表達更多意見，一起向NFL表達不滿，讓台灣得到應有的尊重。