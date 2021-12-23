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半夜狗吠不止 阿市華人隔日才知「小賊躲自家院子角落」

記者邵敏／阿罕布拉報導
小偷被主人家中的狗叫聲嚇得躲在院子角落中一動不敢動。（監控截屏）
小偷被主人家中的狗叫聲嚇得躲在院子角落中一動不敢動。（監控截屏）

洛杉磯阿罕布拉市的一戶華人家庭，半夜三更遭遇小偷上門，熟睡的主人卻毫不知情，只聽到家中的狗一直狂吠不止，第二天檢查家中監控視頻，才發現盜賊半夜曾光顧，並被狗叫聲嚇得躲在院子角落中一動不敢動。

影音來源：Jenny提供／記者邵敏後製

盜竊案發生在12月12日（周日）凌晨，案發地址在阿市山谷大道（Valley Blvd ）和 Fremont Ave交口附近的住宅區。案發時，住在這裡的華裔老人回憶說半夜曾聽到自己家中的狗一直在叫，「狗叫得非常厲害，我當時以為是女婿晚上起來抽菸，驚醒了狗，惹得牠狂叫不停。」

老人當時就沒當回事，翻個身繼續睡覺，第二天早上醒來時，她隨意問了一下女婿是不是半夜起來抽菸，但女婿說自己並沒有起來。老人說，「這就奇怪了，狗不會半夜無緣無故這樣大叫，肯定是有什麼人或東西驚到了牠。」

老人趕緊檢查家中物品，所幸並沒有東西遺失，只是院子中的幾盆花草無故翻到在地上，像是有人曾光顧過。女兒女婿趕緊查看家中的監控視頻，果然發現半夜曾有不速之客。

從監控視頻中可以看到，當天凌晨2時10分左右，一名穿著連帽衫的嫌疑人從院子中匆匆跑過，老人分析說，「這個時候小偷應該已經驚動了我們家的狗，他聽到狗叫聲，就趕緊跑。」而下面一段視頻顯示，嫌疑人穿過院子中放花盆的小路，找到一個角落，彎身蹲下來躲在那裡等候多時才離開。

鄰居Jenny在得知此事後表示，「現在整個治安環境實在太差了，幸虧他們家中養了狗，才將小偷嚇跑，沒有導致財物損失以及人員傷害。」老人一家希望分享這個故事和視頻，提醒阿市附近居民提高警惕，避免賊人上門盜竊。

案發後，被害人曾報警，但是Jenny說，阿市警方並沒有到達現場調查，「或許是警力有限，也或許是沒有財物損失，現在這樣的案件太常見，警方也就不來調查了。」

案發地點位於阿市Valley Blvd 和 Fremont Ave附近。（谷歌地...
案發地點位於阿市Valley Blvd 和 Fremont Ave附近。（谷歌地圖）
12月12日凌晨2時10分，一名穿連帽衫的嫌疑人從華人院中匆匆跑過。（監控截屏）
12月12日凌晨2時10分，一名穿連帽衫的嫌疑人從華人院中匆匆跑過。（監控截屏）

阿罕布拉 洛杉磯 華人

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