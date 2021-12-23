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金映玉 參選第40區國會眾議員

記者丁曙／約巴林達綜合報導
金映玉宣布競選新劃第40選區國會議員。（本報檔案圖）
金映玉宣布競選新劃第40選區國會議員。（本報檔案圖）

共和黨籍國會女眾議員金映玉（Young Kim）22日宣布，將代表加州最新劃分完成的第40選區競選連任國會眾議員。她得到加州共和黨代表團支持，包括在地的國會同事朴銀珠（Michelle Steel）、眾議員Ken Calvert、前眾議員羅伊斯（Ed Royce）和前眾議員Mimi Walters等。

新劃分的第 40屆國會選區，包括金映玉目前所在選區的大部分地區，包括約巴林達（Yorba Linda）、奇諾岡（Chino Hills）和安納罕岡（Anaheim Hills）。

在聯邦選舉委員會（Federal Election Commission，FEC）設定的第三季度籌款活動中，她獲200萬元競選經費，超額達成籌款目標。

金映玉說：「自從政的第一天起，我就一直致力於為南加州服務，這項承諾不會隨著選區的重劃而改變。人民從波洛西（Nancy Pelosi）議長和華盛頓政客那裡，看到了脫節的政策正在傷害我們的社區。我將繼續努力對抗通貨膨脹，降低對加州人的稅收，並加強國家安全。我期待著繼續在國會代表這個社區，並且開展強有力的競選活動，以贏得連任成功。」

她的競選顧問Sam Oh說：「作為國會議員，金映玉已建立了通過追究政府和眾議院民主黨人的責任，改善所有加州人生活質量的良好紀錄。她是充滿活力且成就卓著的競選者，我們的團隊已經做好準備，歡迎任何和所有挑戰者，參加一場充滿活力的競選活動。」

加州 眾議員 共和黨

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