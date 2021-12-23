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加州州大 要求學生明年2╱28前須打加強針

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
加州州大總校長卡斯楚強調，疫苗接種包括加強針是對抗感染和嚴重疾病的最有效策略。（CSU）
加州州大總校長卡斯楚強調，疫苗接種包括加強針是對抗感染和嚴重疾病的最有效策略。（CSU）

美國規模最大的公立大學系統——加州州立大學（California State University，CSU）22日宣布，將強制要求該系統23個校區的所有學生接種COVID-19 疫苗加強針（Booster shots），並且正在與工會協商對教職員工的要求。該項新政策要求在2022年2月28日之前，或個人接種最後一劑原始疫苗後的六個月接種加強針。

加州州大總校長卡斯楚（Joseph I. Castro）說，「疫苗接種包括符合條件的加強針，仍然是我們對抗感染和嚴重疾病的最有效策略」。有鑑於Omicron變體的傳播，整個加州和國家的COVID-19病例迅速增加，這一點尤為重要。 現在實施加強針的要求，將有助於減輕該變種在校園內的潛在傳播，因為它們會在寒假後的明年1月重新活躍起來。」

加州州大下令所有學生在2022 年春季學期接種COVID-19加強針。（CSU）
加州州大下令所有學生在2022 年春季學期接種COVID-19加強針。（CSU）

但是，加州州大的COVID-19疫苗接種政策，仍然允許學生和員工基於醫療和宗教理由尋求豁免。

加州州立大學的新要求，將在政策實施後立即生效；但是，在州大校方結束與州大工會的談判和協商程序之前，隸屬於該工會的2萬9000名會員，將暫時不受加強針要求的約束。

加州 疫苗 Omicron

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