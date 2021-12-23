三留學生協會換屆、成立 政要致賀

美國廣東、美國江西留學生協會換屆儀式、美國天津留學生協會成立儀式17日在聖蓋博市（San Gabriel）劇院禮堂成功舉行。（美國留學生協會聯盟提供）

美國廣東、美國江西留學生 協會換屆儀式、美國天津留學生協會成立儀式，17日在聖蓋博 市（San Gabriel）劇院禮堂圓滿舉行，眾多政要到場祝賀並頒發賀狀。

聖蓋博市長廖欽和、聖蓋博副市長丁言愉等，分別向當選這一屆美國廣東留學生協會主席陳柏熹、美國江西留學生協會主席盧奕、以及美國天津留學生協會主席栗圖南等人頒發賀狀，並發表點賀辭。

廣東留學生協會主席陳柏熹來自聖地牙哥加州大學 ，她表示，協會目標是盡力為廣東留學生提供幫助，幫助同學們找到屬於自己人生的發展方向。

江西留學生協會主席盧奕就讀南加州大學商學院金融專業。大學期間活躍於各類校內及社會組織，致力串聯各地資源服務在美江西學子，為同鄉提供更有效和實用的交流平台。

天津留學生協會主席栗圖南來自聖地牙哥加州大學，他表示天津留學生協會成立，代表天津的孩子從此有第二個家。希望在這個新的家庭，大家可以相輔相持，砥礪前行，充滿歸屬感。

以上留學生協會同屬於美國留學生協會聯盟（USOSU）。該組織成立於2018年，是非營利組織，致力鼓勵加強在美留學生交流，幫助學生們解決生活問題與疑慮，爭取實習機會等。