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南加精障男變遊民 二度離家失聯 父母心痛盼協尋

記者邵敏／洛杉磯報導
南加華男離家出走，找到時已成遊民，現再次失踪。（Annie提供）
南加華男離家出走，找到時已成遊民，現再次失踪。（Annie提供）

住在西洛杉磯的華人夫婦，有一個患精神分裂症的成年兒子，今年3月離家出走，老夫婦四處尋找打聽，時隔兩個多月，他們再次見到兒子時，他已成遊民，正在垃圾桶裡翻找食物。如今兒子再次失踪，至今沒有音訊。

據母親Annie描述，29歲的兒子名叫Tom，身高5呎6吋、體重120磅左右體型偏瘦、頭髮長。Annie說，兒子五年前出現精神分裂，喜歡長時間打坐，曾在醫院接受精神治療，第一次出走在今年3月。「那天是3月16日，我記得很清楚，他已連續四五天在家不吃飯，」Annie回憶說，當時社工家訪後表示，Tom沒有暴力行為，不必送醫院，但第二天兒子就離家出走，隨身帶了一個小包。

此後家人四處尋找，卻再也聯繫不上Tom，唯一線索是兒子出走時帶了一張銀行卡，卡裡有5000元。 Annie說，「我們看到陸續的銀行取款紀錄，顯示是在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）附近的自動取款機取錢，但兩個月後賬戶裡沒錢了，接著兒子也沒有任何線索。」

直到5月底的一天，Annie在洛杉磯華埠打聽兒子的消息，「當時一名保安給我看一張照片，正是Tom，保安說他最近就在附近出現，這個消息讓我十分驚喜。」幾天後，Annie終於見到已失踪兩個多月的兒子。但那一次的見面讓Annie至今無法接受，她說兒子精神狀態非常糟糕，已成遊民，Tom一見家人撒腿就跑。Annie趕緊報警，警察詢問Tom名字、年齡，但他只重複說一句話，「我就是一個人。」據Annie敘述，警察認為Tom沒有暴力行為，無法送到醫院接受治療，當場便釋放他。

第二次見面是6月5日早上，Annie再次接到華埠保安的電話，說Tom又出現了，「我們夫妻倆那天跟了他15分鐘，後來他停在垃圾箱前面撿垃圾，他父親就過去攔住他，警方也很快到達現場，Tom的狀態越來越糟糕。」60多歲的Annie哭泣著回憶當時場景。

這一次，警方將Tom送到南加大的緊急救護中心，之後再轉到一家精神疾病醫院接受治療。但住院三周後準備出院時，Tom通過社工問父母願不願意收留他，Annie說，「我們肯定歡迎兒子回來，這裡永遠是他的家，我們24小時歡迎兒子回家。」

當時Annie覺得兒子狀態不太穩定，希望找到一家過渡中心暫住一段時間，等病情穩定後回家，「我們當時想，如果他現在回家，肯定很快又離家出走，因此希望有地方能繼續救治幫助他。」

但Annie沒有想到，兒子竟在出院後再次選擇出走，接下來的最後一次見面是在8月5日洛杉磯市中心聯合車站（Union Station）附近一處地鐵站。Annie說，父親當時為追兒子，當場摔倒在地，但Tom還是消失在人海中，此後至今，除了舊金山警方曾給家人發過一張Tom的照片之外，再無他的任何信息。

Annie說，目前警方已取消兒子為失踪人員的信息，老夫妻倆哭訴無門、無處尋找，希望有心人見到Tom能夠聯繫他們，Annie的聯繫電話是213-245-4260，也可撥打社工電話213-905-0409。Annie同時希望能得到相關社會組織的救助，幫助他們擺脫困境。

洛杉磯 警察 華埠

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