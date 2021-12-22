專家：家有精神病患 應儘早尋專業團隊幫助

失蹤華人名叫Tom，今年29歲，身高5呎6吋，體重120磅左右。（Annie提供）

洛杉磯 一對60多歲的華人 老夫妻，因為有一個患精神分裂的兒子，家庭陷入幾近絕望的困境。今年3月兒子離家出走，大半年來，老夫妻倆曾幾次辛苦找到兒子，但因各種原因，兒子再次出走，至今再無音訊。面對這樣的情況，心理健康 專家表示，可尋求專業團隊幫助。

洛杉磯縣心理健康局診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng），曾連續15年服務眾多因嚴重精神疾病導致無家可歸的患者。她指出，家庭成員若有嚴重精神疾病，應儘早尋求專業團隊救助。洛杉磯縣、橙縣各地都設有特別工作小組，可與患者家人密切合作，幫忙尋找失踪患者，並長期介入患者生活，幫助申請社會福利、尋找居住場所等，同時讓患者接受求職訓練，開始有意義的生活。

華人如需救助，可撥打洛縣24小時免費心理健康服務專線800-854-7771，並有中文服務專員，專員會根據個人需求將電話轉到適合的機構或小組，例如，專門為因心理健康問題而無家可歸的個案，提供資源與服務的小組Homeless Outreach and Mobile Engagement，聯繫電話為213-480-3480。橙縣健康服務機構專線是 800-625-4657，專門為因心理健康問題而無家可歸的個案，提供資源與服務的小組 Outreach and Engagement，聯繫電話714-543-4333。

此外，鄭佳琪還提供了重要信息， 全國性精神健康非營利組織National Alliance on Mental Illness (NAMI)，專門為有心理疾病患者的家庭，提供教育和精神支持，可通過這個機構相聚在一起，互相交流獲得幫助。