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羅省中華會館主席改選 鄺松齡當選

記者王珂／洛杉磯報導
羅省中華會館2022年度換屆選舉，由鄺松齡、周賜軒當選正副主席。 （鄺松齡提供）
羅省中華會館2022年度換屆選舉，由鄺松齡、周賜軒當選正副主席。 （鄺松齡提供）

羅省中華會館2022年度正副主席，20日晚上9點25分產生，鄺松齡、周賜軒當選正副主席。當天投票結果是37:31票，一票廢票，總計69票，鄺松齡團隊以六票勝出。

鄺松齡作為2021年度羅省中華會館監事長，本次競選主席獲勝。鄺松齡說，「非常感謝大家的支持，我很榮幸能當選主席，後期我會逐步落實競選中提出的計畫，成立功能小組，為中華會館做好服務，為各個僑團和華人做好服務，將來要做的事很多，希望更多的年輕人加入來中華會館，幫助我們、支持功能小組。」

周賜軒表示：「中華會館每年選舉過程就是這樣，今年也不例外，在非常和諧的氣氛下順利當選，非常感謝每一個人的參與。中華會館往年換屆會出現上一屆提出的計畫，到了下一屆可能中止的情況，我們會避免這種事情發生，繼續請上一任團隊發揮餘熱，有好的想法也會請他們繼續幫忙，而我們這一屆將會成立功能小組，延續要做的事情」。

華埠是華裔人士聚居區，有很多方面需要改善，比如建超級市場，之前的醫院關掉了現在改成了緊急醫療中心，還有如何跟政府部門聯繫爭取福利，譬如說政府釋出土地，如何對華埠做規劃等。

鄺松齡和周賜軒稱，這一屆團隊摒棄所有個人想法，發揮大家長處，比如說華埠有很多能人異士，退休律師、工程師、電腦專家、會計師，希望他們能出來幫忙。在華埠還有治安不好的問題，那麼就要有專門的功能小組對接人去跟員警交涉，要把問題解決掉，針對大家的稅務問題，怎麼幫助大家等，希望更多年輕人加入到功能小組，鼓勵會說英文的人來幫助我們，真正推動中華會館發展。

華埠 投票 退休

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