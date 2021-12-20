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香港選舉 劉雅雅：無反對黨 意義不大

本報記者／洛杉磯報導
香港在「愛國者治港」下，首次立法會換屆選舉。（示意圖，Getty Images）
香港在「愛國者治港」下，首次立法會換屆選舉。（示意圖，Getty Images）

港區國安法實施後的首次選舉19日在香港舉行，是港區「國安法」推出，以及大幅度修改選舉機制後的首次立法會選舉。洛杉磯香港僑民對「愛國者治港」下，首次換屆選舉發表看法；有僑領表示，這次選舉對香港意義不大，因為沒有反對黨。

據悉，相比於上一屆2016年香港立法會選舉，本屆立法會議席總數由70席增加至90席，但地區直選的議席從占一半的35席下降至20席。直選議席合資格選民共447萬人，全港共設置630個一般票站。然而統計資料顯示，累計的投票率只有29.28%。與上屆2016年立法會選舉截至晚上9時30分的累計投票率相比，下跌23.29個百分點。

羅省中華總商會前會長莊佩源表示，他希望香港能儘快穩定，因為只有穩定下來之後才能發展，香港政府的做法不一定全對，也有不對的地方，但要慢慢的磨合和改變，而不是用搞破壞的方法去解決問題。

談到民主，莊佩源說：「我認為民主就是大家安居樂業，大家都好。每一個國家的制度都不一定，全球有很多個國家，不一定要用美國的標準去看香港，看中國，這對中國和香港也不公平，大家要相互瞭解，相互幫助，儘快得到安寧。」

香港的這場選舉只要能把大家帶到和平的境地，人民能穩定就好；改變需要慢慢來，國際上的封鎖和制裁不見得會有效果，就像過去兩年很多人為了實現民主，做了很多破壞香港的事情，現在大家都不希望香港被重新破壞。

國際視覺藝術家協會前會長及香港民運領袖劉雅雅說，「我認為這次選舉對香港意義不大，因為沒有反對黨，香港的地理位置特別好，中國政府只是想要獲得對香港的絕對控制，如果真的要選舉，那就需要把國安法改掉。現在的選舉只是一個形式，因為沒有反對黨，投票不投票都沒有意義，因為所有的事情都處於中國政府的管理之下。」

劉雅雅認為香港目前沒有法律可言，基本上就是中國政府要怎麼做就怎麼做。現在生活在香港的人都要清楚一點，她說，或許中國政府的要求並沒有那麼嚴重，然後到了香港官員這裏，他們會出於個人利益用更過分的標準去執行。就像自「國安法」實施以來，很多官員的執行力度都很激進，導致大量居民離開香港。更多的家長在找機會把孩子送出國，不想他們受中國政府的思想教育。

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