洛城新語／Omicron：與病毒共存的時代來臨

Delta還在發威，Omicron 又來搗亂。新冠疫情 已經肆虐全球近兩年，但一波波疫情先後爆發似乎沒完沒了。Omicron來襲美國，正說明了人類與病毒共存的時代已來臨，新的變種病株還會不斷出現，我們必須學會並且適應「後疫情時代」挑戰，未來人們的旅行、工作、商務、育樂、社交等模式，也會隨之改變和進化。

很明顯地，病毒不可能馬上消失，甚至永遠也不會完全消失，而且任何疫苗 都不可能有百分之百的防護力，突破性感染(breakthrough)案例會繼續出現。我們必須與病毒共處。

但好消息是，加州出現Omicron變異病株患者，絕大多數是無症狀或輕症，至目前為止沒有人因此需要住院治療或死亡。如果部分專家預測，Omicron是新冠病毒走向「流感化」的前奏，未來就算染新冠就像流感一樣，也許世人就比較不必擔心長期生活在病毒陰影下。

然而，在新冠「流感化」之前，還是不能掉以輕心。以11月底發生在挪威首都奧斯陸的「餐廳完美群聚感染事件」為例，共有110名30至40多歲的青壯年賓客參加一場節日派對，絕大多數人都已打完打兩劑疫苗，所有出席者都必須出示三天以內的陰性檢疫證明，但70%賓客事後確診，其中絕大多數是Omicron病株。而在同一家餐廳的同一天晚上，另外有60名在餐廳其他室內空間的食客也被感染。

這起案例表明，打完打兩劑仍難擋Omicron，尤其在天氣寒冷、空氣流通不佳的室內環境，大家脫下口罩長時間宴飲、交談，感染機會大增。但幸好所有患者都無需住院治療。

洛杉磯縣確診病例在最近幾天之內加倍成長，但這些病例99%以上都是Delta，並非Omicron病株，因此可以大致確定，感染是由本地未完全注射疫苗者，或突破性感染造成。

另方面，洛縣新冠病患住院人數比兩周前增加31%，這雖是嚴重警訊，但也說明了南加州主要的敵人仍是Delta病株，目前只有先壓制住Delta，才能穩定局面，防止Omicron形成下一波大爆發，不致讓醫院人力和加護病房空床面臨崩潰。越少人感染，新冠病毒繼續在人體產生突變的可能性就越低。

因此當務之急，仍是全民把兩劑疫苗打好打滿，第三針甚至未來的第四針也要盡快開始注射。人類的力量有限，除了打疫苗、戴口罩、繼續保持社交安全距離、作好病毒檢測，實在也沒有更好的方法了。

至於那些從頭到尾都拒打疫苗的人，拜託不要再與公眾接觸，疫情已經持續兩年，大家真的受夠了。