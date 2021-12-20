大熊湖38吋雪迎白色聖誕 滑雪旺季適合全家出遊

大熊湖的滑雪場迎來旺季。（記者李雪／攝影）

過去一周的降溫和風暴為南加州的滑雪 勝地帶來了大量的「粉雪」，讓雪地運動愛好者們興奮不已。在剛過去的周末，大熊湖（Big Bear）的滑雪場迎來旺季，在聖誕節 前還將繼續有降雪 ，該地區的其他冬季節慶活動也逐漸開放，適合全家聖誕出遊。

（影音來源：記者李雪）

過去這一周，大熊湖和其周圍山區的降雪量約為12至18吋，一些滑雪度假村又在滑道上添加人造雪。在纜車山下有一個大約24吋的積雪，在山頂有接近38吋的積雪。最近的降雪使山上更多雪道開放，而柔軟新鮮的「粉雪」是滑雪愛好者的最愛。另外在兩天一夜的風暴後，周末的白天迎來晴天，也不會太冷，十分適合各類雪上戶外運動。

大熊湖的滑雪場迎來旺季。（記者李雪／攝影）

過去一周的降溫和風暴為南加州的山區帶來降雪。（記者李雪／攝影）

大熊湖的滑雪場迎來旺季。（記者李雪／攝影）

周五、周六的大熊湖滑雪場熱鬧非凡，其中有不少都是來自聖蓋博谷的華人，包括三五成群的年輕運動愛好者，或是攜家帶眷來度假。如果不乘坐纜車，只是在山腳下的緩坡試試「雪」，甚至毋須購票，只要自己攜帶或租賃設備即可，有不少初學者或小朋友都在此戲雪。此外，湖邊的緩坡或是山邊的一些簡單坡道，都有不少人自帶設備在「滑野雪」。不過當地政府警告遊客，勿踩上結冰的湖水。

除了可以進行各類雪上運動以外，雪後的山區也風景極美。在席捲整個南加州的連續兩、三日降溫和風暴過後，白雪皚皚的山脈增添風景，看起來極具冬季仙境的氛圍，山林都做好了迎接聖誕節的準備，氣氛滿點，相當適合拍照。

在大熊滑雪度假村舉行的新年前夕火炬遊行的門票已在預售。另外Big Bear Snow Play雪地遊樂場還有聖誕老人和孩子們同樂，可以看到聖誕老人從雪地滑梯管道飛速滑下山，還會乘坐傳統雪橇，將巡訪景區的一些小木屋，給住在裡面的遊客家庭一些驚喜。遊客們也可以自己坐上輪胎在雪坡上感受冬日仙境樂趣。

在接下來臨近聖誕節的一周，天氣預報顯示還將有一些降雪。可能非常適合上山旅行、滑雪、拍照、觀看遊行等，享受冬日歡樂時光，甚至可能在雪地或小木屋裡偶遇聖誕老人。

下過雪的路面駕駛難度高，民眾應提前查好天氣和路況。（記者李雪／攝影）

暴風雪後通往山上的道路較難通行，不過通常雪後第二天的駕駛條件要清晰得多。建議民眾備好汽車雪鏈，最好在晴天駕駛。欲上山的遊客可以在當地網站http://bensweather.com/查看實時天氣和路況。