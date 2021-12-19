台美會計界 首辦越洋線上講座 迴響熱烈

北美華人會計師協會聯手台灣多個會計師公會，於18日主辦「台美2021歲末稅務法律暨理財論壇」。右為北美華人會計師協會創會會長林清吉、左為副監事長施啟祥。（會議截圖）

為幫助經常往返美台兩地的僑胞在疫情 期間也能熟知雙邊第一手稅務資訊，北美華人 會計師協會聯手台灣多個會計師公會，於18日、19日兩天主辦「台美2021歲末稅務法律暨理財論壇」，為兩地台美人總結2021年稅務法律，解讀2022年最新稅務動態，創下台美會計師界首辦越洋線上講座。這場活動由洛杉磯 世界日報、華興保險協辦，得到眾多僑胞熱烈迴響。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長、聯邦國稅局全美總督導Derek Ganter、聯邦眾議員金映玉、北美華人會計師協會會長張青會計師、台灣立法院總召柯建銘立委、中華民國會計師公會全聯會理事長、國策顧問黃奕睿，及台灣省、台北市、高雄市和台中市四個會計師公會的理事長，均出席線上講座支持，並向僑胞問好。

不同於其他講座，這場講座除了重申美國稅務、國際、查稅方面的重要性，也給予僑胞更多有關台灣稅務資訊，包括介紹台灣個人綜合所得稅、台灣遺產及贈與稅概念及不動產新稅制的連結、台灣資產如何進入美國信託以永續傳承等主題，旨在提供與海外僑胞息息相關的重要訊息。

籌劃該講座近三個月的北美華人會計師協會創會會長林清吉表示，疫情持續20個月，美台兩地僑民往來不易，因此特別策劃兩邊合辦活動，希望讓僑民不返台或回美，也可知道兩地的第一手稅務信息，妥善處理和安排自己的稅務和理財。

黃敏境表示，此講座結合台美稅務資訊，尤其台灣多個工會提供台灣稅務資訊，相信能便利很多未能返台的僑胞。他感謝講員們抽空教授專業資訊，服務僑胞。

為方便台灣僑胞，論壇於台灣時間19日上午8時30分至下午2時舉行，歡迎有興趣民眾踴躍上線參加。ZOOM會議連結：https://bit.ly/SACPAA12182021；YOUTUBE連結https://bit.ly/SACPAA12182021YTLIVE；臉書連結https://www.facebook.com/chinesecpa.org。