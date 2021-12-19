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美華銀行公會節慶活動 20餘家銀行代表出席

記者張宏／蒙特利公園市報導
美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）17日舉辦節日慶祝活動，圖為董事合影。（記者張宏／攝影）
美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）17日舉辦節日慶祝活動，圖為董事合影。（記者張宏／攝影）

美華銀行公會17日舉辦節日慶祝活動，洛杉磯地區20多家銀行代表出席，加州金融監理主管機關官員Sukyee Lok分享加州銀行現狀和金融法規、程序的改變。

公會會長劉建虹表示，這兩年因為疫情各個行業都面臨前所未有的狀況，政府有各種紓困方案，而銀行扮演重要角色，幫助很多華人客戶申請各種紓困補助，幫助其度過難關。因為疫情，銀行和社區的關係也更加緊密。疫情也加速銀行網絡化，人們在網絡進行的交易日益增加，這也是未來的趨勢。各大華人銀行在網絡的技術和安全投入也在增加中。

（左起）前加州眾議員伍國慶、保富銀行執行副總裁何興華、加州金融監理主管機關官員S...
（左起）前加州眾議員伍國慶、保富銀行執行副總裁何興華、加州金融監理主管機關官員Sukyee Lok、美華銀行公會會長劉建虹。（記者張宏／攝影）

美華銀行公會（National Association of Chinese A...
美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）17日舉辦節日慶祝活動，皇佳商業銀行執行副總裁馮振發（右二）等銀行業者出席。（記者張宏／攝影）

Sukyee Lok表示，政府為小商家提供各種貸款和補助，包括「薪資保護貸款計畫」(PPP)等，疫情期間社區銀行也對這些商家提供各種幫助，她也呼籲更多銀行能幫助那些受疫情影響的商家盡快恢復。

皇佳商業銀行執行副總裁馮振發表示，隨著越來越多的人使用網絡銀行服務，網絡的安全也更加重要，銀行會和相關官方部門保持密切的合作，保護客戶的資料信息的安全，。

除了各個銀行業的代表，聯邦眾議員趙美心、前加州眾議員伍國慶等人出席。趙美心表示，在疫情期間，儘管困難重重，美華銀行公會依然致力於為華裔服務，多年來，公會一直致力於加強中文網絡服務，向當地銀行提供有關可用貸款和其他資源的重要信息，及提供一個會員交流想法的平台，公會的影響範圍也不斷擴大。

美華銀行公會創立於1987年，致力於爭取華資銀行在主流社會的關係和地位，提供亞裔銀行穩健成長的金融服務環境。注重與地方社區、政治人物和地方官員的互動，針對當前銀行經營趨勢和法律變動做出正確應對措施。

疫情 加州 貸款

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