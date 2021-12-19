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爾灣安家講座結業 上千人次華人參與

【爾灣市訊】
爾灣市府及南海岸中華文化中心合作舉辦安家系列講座，全程參與的居民在結業式中獲頒表揚狀。（本報記者/攝影）
爾灣市府及南海岸中華文化中心合作舉辦安家系列講座，全程參與的居民在結業式中獲頒表揚狀。（本報記者/攝影）

爾灣市政府與南海岸中華文化中心合作推出的安家（We Are Irvine)系列講座，四個月來邀請專家以華語開講，九場攸關生活的內容吸引了上千人次參與，讓華人更加了解安居爾灣的重要生活資源。

南海岸中華文化協會會長郭俊良致詞強調，爾灣市政府為華人居民舉辦的安家系列，不僅提供生活資源，更肯定移民在爾灣的地位，不論是新移民或老居民，華人對爾灣建市50年來的貢獻良多，南海岸中華文化中心為慶祝建市50周年而出版的《爾灣華裔紀實》一書中，就收錄了許多華裔的故事。作為華裔與社區間的橋樑，南海岸中華文化中心歡迎大家利用該中心的網站（sccca.org），了解更多相關訊息。

爾灣市府支持建立「多元、公平與包容」的社區，多位市府官員應邀出席華裔居民安家計畫...
爾灣市府支持建立「多元、公平與包容」的社區，多位市府官員應邀出席華裔居民安家計畫結業典禮。（本報記者/攝影）

爾灣市議會於今年初通過決議，支持建立「多元、公平與包容」（Diversity, Equity & Inclusion）的社區，並組織DEI委員會推動相關計畫，由擔任DEI委員的南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭提出安家系列講座計畫，協助華人了解社區內現有的公共資源。爾灣市經理Marianna Marysheva表示，安家系列是爾灣市第一個以新移民為主要對象的系列講座，也可做為加州及全美國各地政府機構推動社區「多元、公平與包容」的範本，她希望安家系列能促成今後市府與華裔社區間更多的合作項目。

爾灣警局局長Michael Kent及本周剛輪任副市長的華裔市議員郭正明 (Anthony Kuo)也先後致詞，讚揚南海岸中華文化中心與市府合作的創舉。主辦單位在結業式中特別表揚全程參與的居民，並頒贈由五位市議員簽名的獎狀。

橙縣消防局華裔隊長葉威廷，以流利的華語說明如何因應各種緊急狀況及自然災害，以及災...
橙縣消防局華裔隊長葉威廷，以流利的華語說明如何因應各種緊急狀況及自然災害，以及災消、醫護人員如何分工合作。（本報記者/攝影）

安家系列講座內容包括社區安全、個人及居家安全、市政法規、如何面對自然災害、心理健康、美國的醫療保險與稅務、中美教育理念與文化異同等。受到新冠疫情的影響，前八場講座均以線上會議方式進行，最後一場講座由橙縣消防局華裔隊長葉威廷（Daniel Yeh）主講，葉威廷以實例說明碰上緊急狀況時，應如何向警方求助，以及如何為地震、野火等自然災害預作準備。

爾灣 華裔 華人

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