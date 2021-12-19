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快閃搶劫 零售業復甦雪上加霜 盼立法禁止匿名網上銷售

編譯組╱綜合報導
快閃搶劫是組織犯罪，步兵打砸搶，策畫者暗中遙控。（監控視頻）
快閃搶劫是組織犯罪，步兵打砸搶，策畫者暗中遙控。（監控視頻）

在歷經新冠肺炎疫情封鎖、勞動力短缺和供應鏈危機等災難性一年後，許多正在從中恢復過來的零售商業者，近期卻又面臨快閃搶劫（Smash-and-grab robberies）風潮帶來的困境，特別是對無力請保安的小商家業者來說，無疑是雪上加霜。

這些被盜的商品，包括高檔衣服、手提袋等，最終都會流向線上市場。包括Nordstrom、Best Buy和Home Depot在內20家零售商致函參眾議院領導人，希望通過立法，禁止人們匿名在網上銷售商品。

巴沙迪那星報報導，感恩節周末，20多人湧入The Grove購物中心Nordstrom百貨公司，用大錘砸碎窗戶，偷走數千元商品。幾天後，一群小偷闖入卡諾加公園（Canoga Park）Nordstrom店外，襲擊一名保安，帶著價值2萬5000元商品逃離。

根據洛縣警局，上個月在雷特伍（Lakewood）一家Home Depot發生另一起搶劫案，至少有八名男子衝入商店搶奪包括錘子、大錘等工具，官員稱「這些物品，可能會用來進行更多搶奪犯罪。」

就在本周，三名嫌犯在洛縣手機店，至少犯下六起快閃搶劫。洛市警局北好萊塢分局探員Noah Stone說，這些搶案發生於12月13日，幾個小時內分別在巴沙迪那、杜瓦迪、伍蘭岡等地區的T-Mobile商店。

加州零售商協會（California Retailers Association）主席Rachel Michelin說，如今一些商家，都不敢將所有商品都上架，「暴力搶劫對小商家企業來說，極具挑戰，特別是無力請保安的業主。」

大聖費南度谷商會主席Nancy Hoffman Vanyek說，快閃搶劫影響商家利潤與民眾出門購買欲，許多人在購物季中，選擇上網購物。

品牌Elle B. Zhou的時裝設計師Elle B. Mambetov原計畫今年擴大品牌，並開設一家百貨公司，但近期一連串快閃搶劫事件，決定關閉位於比佛利山的店，暫停擴張計畫。

根據全國零售商聯合會（National Retail Federation）估計，有組織的零售犯罪，使商店每年每10億元銷售額，損失約70萬元，這一數字高於2015年的45萬元。

儘管商場老闆、零售商和執法部門一直加強安全措施，因應這波搶劫潮，但許多人認為這還不夠。

洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）表示，將提供100萬元可自由支配資金，加強該縣非縣屬地與其選區執法服務。

然洛市警局局長摩爾（Michel Moore）說，有這種情況的不只南加州，自11月初以來，整個加州都歷經一系列快閃搶劫事件。

加州州長紐森（Gavin Newsom）上月表示，將增加加州公路巡警（CHP）預算，啟動「真正公共安全計畫」（Real Public Safety Plan），將重點放在加強預防、積極遏止犯罪等。「我們正加倍公共安全投資，與整個加州上下執法人員建立夥伴關係，確保加州人與商家企業安全。」

快閃搶劫分工合作，各人包辦貨架櫥櫃商品。（監控視頻）
快閃搶劫分工合作，各人包辦貨架櫥櫃商品。（監控視頻）

加州 零售商 洛縣

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